مفاجأة.. عمرو دياب طلب غناء تتر مسلسل إمام الدعاة قبل محمد فؤاد

كشف الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن مفاجأة بشأن تتر مسلسل إمام الدعاه الذى طرح فى عام 2003.

وقال أيمن بهجت قمر خلال لقائه فى بودكاست كاسيت من تقديم الناقد الموسيقى مصطفى حمدي ، أن عددا كبيرا من المطربين كانوا يتمنون المشاركة فى هذا العمل، قائلًا: ناس كتير كان نفسها تشارك فى العمل دا وعمرو دياب قالي أنا ممكن أغني في العمل ده.

وعلق: “فى هذا الوقت غناه الفنان محمد فؤاد وحقق نجاحا كبيرا، وكان سببا في مسيرة كبيرة من كتابة تترات المسلسلات”.

كما تحدث عن تعاونه المستمر مع الفنان عمرو دياب، خاصة في أعماله الأخيرة، ومن بينها أغنية «إشارات»، كاشفًا أن فكرتها جاءت من موقف شخصي، قبل أن يعيد توظيفه في إطار عاطفي، ويرسل الكلمات إلى الملحن محمد يحيى.

وتطرق أيمن بهجت قمر إلى بداياته في مطلع التسعينيات، متحدثًا عن أولى خطواته كشاعر غنائي وتعاونه مع عدد من نجوم تلك المرحلة، من بينهم فارس، عامر منيب، وهشام عباس، مؤكدًا أن تلك الفترة شكّلت وعيه الفني وأسهمت في صقل تجربته.

كما تحدث عن تأثره الكبير بالكاتب الراحل سيد حجاب، الذي يعتبره أستاذه ومعلمه، مشيرًا إلى دوره في دعمه فنيًا وإنسانيًا، خاصة بعد وفاة والده الشاعر الكبير بهجت قمر، وهو ما انعكس على اختياراته ووعيه بقيمة الكلمة.

وكشف أيمن بهجت قمر عن الجانب النفسي في حياته، مؤكدًا أن الكتابة كانت طوق نجاته، قائلًا: «إحنا مجتمع مريض نفسيًا، وأنا بعتبر نفسي مريض نفسيًا من الصدمات اللي عشتها، ولولا الكتابة كنت دخلت السرايا الصفرا»، موضحًا أن نقده للمجتمع في أعماله نابع من تجاربه الشخصية.