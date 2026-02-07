إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في عالم السيارات الرياضية عالية الأداء؛ من خلال تقديم إصدار محدود يحمل طابعًا خاصًا لعشاق القيادة الرياضية، وتحديدًا فئة الهاتشباك، من خلال طراز GR يارس RR .

ويجسد هذا الاصدار فلسفة فريق Gazoo Racing المعتمد على نقل خبرات السباقات إلى الطرق العامة، وهذا الإصدار لا يكتفي بتحديثات شكلية، بل يقدم حزمة متكاملة من التعديلات التقنية والديناميكية التي تضعه في فئة مختلفة تمامًا عن النسخة القياسية.

تويوتا GR يارس RR

تويوتا GR يارس RR وإنتاج محدود

تؤكد تويوتا على الطابع النادر لهذا الطراز من خلال حصر الإنتاج في 200 نسخة فقط على مستوى العالم، وقد تم تقسيم هذه الاصدارات بعناية، بواقع 100 نسخة مخصصة للسوق الياباني، مقابل 100 نسخة لبعض الأسواق الأوروبية المحددة.

محرك تويوتا GR يارس RR بأداء قوي

تعتمد تويوتا GR يارس RR على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، وهو نفس الأساس المعروف في عائلة GR، لكنه هنا يقدم أداءً أكثر حدة، حيث يولد قوة تصل إلى 300 حصان، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.

تويوتا GR يارس RR

تويوتا GR يارس RR بتعديلات ديناميكية

أجرت تويوتا إعادة ضبط شاملة لنظام التعليق ونظام التوجيه الكهربائي؛ بهدف تحسين دقة التحكم وتعزيز الإحساس بالطريق، ومن أبرز التغييرات استبدال وضعية Gravel بوضعية جديدة تحمل اسم Morizo Mode، والتي تعتمد على توزيع متساوٍ للقوة بين المحورين الأمامي والخلفي، ما ينعكس بشكل مباشر على ثبات السيارة وقدرتها على التعامل مع المنعطفات الحادة في ظروف القيادة الرياضية.

ويحصل الجزء الخلفي على جناح علوي رياضي يعزز الثبات عند السرعات العالية، مع منظومة عادم مزدوجة تؤكد الطابع الرياضي للصوت والأداء، كما زُودت السيارة بغطاء محرك مصنوع من الكربون خفيف الوزن، وتعديلات جانبية عند الرفارف، إلى جانب جنوط رياضية ذات 10 أضلاع، مع تصميم ثنائي الأبواب وصادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية.

تويوتا GR يارس RR

مقصورة داخلية بروح السباقات

تعكس المقصورة الداخلية هوية هذا الإصدار الخاص؛ من خلال استخدام خامات ألكانتارا مع خياطة صفراء بارزة، تضيف لمسة رياضية مميزة، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية واضحة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف مستوحاة بروح سيارات السباقات، مع تصميم عملي لفتحات التكييف والنظام الترفيهي، كما تأتي المقاعد بطابع رياضي.