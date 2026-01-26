أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة السيارات الاقتصادية داخل السوق السعودي من خلال ياريس 2026، التي تأتي كأحد أبرز الخيارات العملية، وصاحبة الشعبية الكبيرة في الكثير من الأسواق نسبة إلى الأداء الاعتمادي والسعر المناسب.

التصميم الخارجي والأبعاد

تعتمد تويوتا ياريس 2026 على تصميم واضح وعصري من فئة السيدان، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية ليد، بينما تختلف المصابيح الخلفية بين الهالوجين أو الليد وفق الفئة، وتدعم المرايا الجانبية الضبط الكهربائي مع خاصية الطي، وتتوفر إشارات انعطاف مدمجة في الفئات الأعلى.

تويوتا ياريس 2026

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,425 مم، وعرضها 1,740 مم، وارتفاعها 1,480 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,620 مم، بينما يتراوح الوزن الكلي بين 1,030 و1,060 كجم بدون ركاب.

الأداء الميكانيكي لسيارة ياريس 2026

تعتمد تويوتا ياريس 2026 على محرك بنزين بسعة 1.3 لتر، مكوّن من 4 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة 97 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 122 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مع نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل كفاءة وقود يصل إلى 22.1 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 40 لترًا.

تويوتا ياريس 2026

أنظمة السلامة وتجهيزات تويوتا ياريس 2026

تضم السيارة تويوتا ياريس 2026 أنظمة أساسية للحماية مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، والتحكم في قوى الجر.

كما تختلف تجهيزات السلامة المتقدمة حسب الفئة، لتشمل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والتنبيه عند الخروج عن المسار، إلى جانب مثبت سرعة متكيف في الفئات العليا، ويتراوح عدد الوسائد الهوائية بين اثنتين وست وسائد، وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف.

تويوتا ياريس 2026

وتقدم المقصورة بفرش مقاعد قماشية وتعديل يدوي لمقاعد السائق والراكب الأمامي، أما المقود متعدد الوظائف يأتي مكسوًا بالجلد في الفئات الأعلى، وتتضمن التجهيزات شاشة معلومات وترفيه يتراوح حجمها بين 7 و9 بوصات، مع دعم نظام آبل كاربلاي.

بينما تحصل بعض الفئات على شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاحن لاسلكي في الصف الأمامي، ونظام الصوت يضم من 4 إلى 6 سماعات حسب الفئة، مع مكيف هواء إلكتروني أو أوتوماتيكي، وفتحات تهوية خلفية لتعزيز راحة الركاب.

أسعار تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تُطرح تويوتا ياريس 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 63,825 ريال سعودي، وتصل إلى 75,670 ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزًا.