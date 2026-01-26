تويوتا تكشف النقاب عن Grand Highlander الرياضية.. صور

كشفت تويوتا اليابانية، إحدى القلاع العالمية في صناعة السيارات، عن تقديم طرازها الجديد Grand Highlander، حيث تعزز من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محركات وأداء تويوتا Grand Highlander

وفرت تويوتا لسيارة Grand Highlander مجموعة من المحركات لتناسب أنماط القيادة المتعددة، وتشمل الخيارات محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.4 لتر، يولد قوة تصل إلى 265 حصانًا.

تويوتا Grand Highlander

ويتوفر خيار هجين يعتمد على محرك بسعة 2.5 لتر بقوة إجمالية تبلغ 245 حصانًا، أما الفئة الأعلى أداءً فقد حصلت على منظومة هجينة أكثر قوة، حيث يصل إجمالي الأداء إلى 362 حصانًا.

وتحقق تويوتا في Grand Highlander معدلات استهلاك وقود مميزة خاصة في النسخ الهجينة، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك في النسخة الهجينة القياسية نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، في حين تسجل نسخة البنزين استهلاكًا يقارب 8.4 لتر، وترتفع النسبة بشكل طفيف في فئة Hybrid MAX لتصل إلى 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تويوتا Grand Highlander

تويوتا Grand Highlander ومنظومة الأمان والحماية

جهزت Grand Highlander بحزمة واسعة من أنظمة السلامة، تتضمن مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، إلى جانب وسائد هوائية متطورة لحماية الركاب، وكاميرا محيطية توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة.

وتعتمد السيارة على نظام Toyota Safety Sense 3.0 الذي يوفر تقنيات الكبح التلقائي، الحفاظ على المسار، والمساعدة في القيادة أثناء الازدحام المروري، إضافة إلى حساسات الحركة والركن.

تويوتا Grand Highlander

مقصورة وتجهيزات تويوتا Grand Highlander

تقدم السيارة مقصورة مدروسة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، وحصل السائق على مقعد كهربائي قابل للتعديل في 10 وضعيات، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة لمسية قياس 31 سنتيمترًا تدعم الأوامر الصوتية.

وتتوفر شاشة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي من JBL يضم 11 مكبرًا للصوت، مع استخدام زجاج عازل للضوضاء لتعزيز الهدوء داخل المقصورة، ومنافذ USB-C.