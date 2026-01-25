متعددة الاستخدام.. أسعار ومواصفات تويوتا هايس فان 2026 في السعودية| صور

تواصل تويوتا اليابانية تعزيز حضورها في السوق السعودي عبر باقة واسعة من المركبات، ومنها طراز هايس 2026 الذي يعد أبرز الخيارات ضمن فئة الفان متعددة الاستخدام.

محركات وأداء تويوتا هايس 2026

تعتمد تويوتا هايس 2026 على منظومة تشغيل بمحركات احتراق داخلي، مع إتاحة خيارين من المحركات بين الديزل التيربو والبنزين سداسي الأسطوانات، وتتراوح السعة اللترية بين 2.8 و3.5 لتر.

تويوتا هايس فان 2026

وتبدأ قوة المحرك من 174 حصانًا وتصل إلى 277 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يتدرج بين 351 و450 نيوتن متر، وتقدم السيارة بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

أبعاد وتصميم تويوتا هايس 2026

يتراوح الطول الإجمالي للسيارة بين 5,265 و5,915 ملم، بينما يبلغ العرض 1,950 ملم، مع ارتفاع يصل إلى 2,280 ملم في فئات السقف العالي، ويتراوح وزن المركبة دون حمولة بين 2,155 و2,360 كجم، وتعتمد الإضاءة الأمامية والخلفية على مصابيح هالوجين، إلى جانب جنوط فولاذية بقياس 16 بوصة، كما تأتي المرايا الجانبية بتحكم يدوي.

تجهيزات ومواصفات تويوتا هايس 2026

زُودت هايس 2026 بحزمة أمان تشمل وسائد هوائية أمامية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى أنظمة الثبات والتحكم في الجر، كما تتوفر وسائل مساعدة أثناء الركن مثل الحساسات الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية.

وتأتي مقاعد تويوتا هايس 2026 بفرش قماشي مع تعديل يدوي لمقاعد الصف الأمامي، ويضم الطراز مقودًا متعدد الوظائف حسب الفئة، ونظام تكييف يدوي، وشاشة معلومات وسطية بقياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 4.2 بوصة.

أسعار تويوتا هايس 2026 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا هايس 2026 في السوق السعودي من 117,070 ريال سعودي، وصولًا إلى 149,500 ريال سعودي.