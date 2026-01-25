قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد فتوح يُفجّر مفاجآت من كواليس المنتخب: كنّا نحلم بأمم إفريقيا من أجل محمد صلاح
قبل المواجهة.. تعرّف علي مشوار الزمالك والمصري في البطولة الإفريقية
حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء تجيب
طقس قاسٍ.. تحذيرات عاجلة في المكسيك مع اقتراب عاصفة شتوية عنيفة
عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية
مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة
سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة
متعددة الاستخدام.. أسعار ومواصفات تويوتا هايس فان 2026 في السعودية| صور

صبري طلبه

تواصل تويوتا اليابانية تعزيز حضورها في السوق السعودي عبر باقة  واسعة من المركبات، ومنها طراز هايس 2026 الذي يعد أبرز الخيارات ضمن فئة الفان متعددة الاستخدام. 

محركات وأداء تويوتا هايس 2026

تعتمد تويوتا هايس 2026 على منظومة تشغيل بمحركات احتراق داخلي، مع إتاحة خيارين من المحركات بين الديزل التيربو والبنزين سداسي الأسطوانات، وتتراوح السعة اللترية بين 2.8 و3.5 لتر.

تويوتا هايس فان 2026 

وتبدأ قوة المحرك من 174 حصانًا وتصل إلى 277 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يتدرج بين 351 و450 نيوتن متر، وتقدم السيارة بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

أبعاد وتصميم تويوتا هايس 2026 

يتراوح الطول الإجمالي للسيارة بين 5,265 و5,915 ملم، بينما يبلغ العرض 1,950 ملم، مع ارتفاع يصل إلى 2,280 ملم في فئات السقف العالي، ويتراوح وزن المركبة دون حمولة بين 2,155 و2,360 كجم، وتعتمد الإضاءة الأمامية والخلفية على مصابيح هالوجين، إلى جانب جنوط فولاذية بقياس 16 بوصة، كما تأتي المرايا الجانبية بتحكم يدوي.

تجهيزات ومواصفات تويوتا هايس 2026

زُودت هايس 2026 بحزمة أمان تشمل وسائد هوائية أمامية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى أنظمة الثبات والتحكم في الجر، كما تتوفر وسائل مساعدة أثناء الركن مثل الحساسات الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية.

وتأتي مقاعد تويوتا هايس 2026 بفرش قماشي مع تعديل يدوي لمقاعد الصف الأمامي، ويضم الطراز مقودًا متعدد الوظائف حسب الفئة، ونظام تكييف يدوي، وشاشة معلومات وسطية بقياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 4.2 بوصة.

أسعار تويوتا هايس 2026 في السعودية

تبدأ أسعار تويوتا هايس 2026 في السوق السعودي من 117,070 ريال سعودي، وصولًا إلى 149,500 ريال سعودي.

وليد هندي

بعد التحذيرات الرئاسية من مخاطر السوشيال ميديا .. وليد هندي: الألعاب والتحديات الإلكترونية أصبحت بوابة لإيذاء الذات وقتل النفس

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد أبو الغيط يوثق شهادته عن أيام الحرب والسلام: كتبتها في 9 أشهر

معرض القاهرة الدولي للكتاب

شكري عياد.. مشروع نقدي متكامل بين التراث والحداثة في ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة

يُساهم في تقليل خطر السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

