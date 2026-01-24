قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي
هاني رمزي:مشتاق للعودة إلى المسرح..ومهنة التمثيل لا تعترف بالكبير
رغم المحادثات في أبوظبي.. انفجارات قوية تضرب عدة مدن بـ أوكرانيا
أحمد حسن يرد على ميدو: يجب عليك الاعتذار للجيل الذهبي
الجميع زعلان.. حمادة صدقي يرد على تصريحات ميدو المثيرة للجدل
فيتش تعدل النظرة المستقبلية لـ تركيا من مستقرة إلى إيجابية
طبطب على الناس.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟
قرار من النيابة بشأن سقوط أجنبي من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل
في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. مواصفات شانجان CS75 Plus الصينية| صور

شانجان CS75 Plus
شانجان CS75 Plus
صبري طلبه

تعزز شركة شانجان الصينية من انتشارها عالميًا من خلال مجموعة واسعة من الطرازات، من بينها CS75 Plus ، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

أداء ومحركات شانجان CS75 Plus

تعتمد شانجان CS75 Plus على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتتوفر السيارة بخيارات متعددة للمحركات، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك تيربو بسعة 1.5 لتر يولد قوة 188 حصان.

 شانجان CS75 Plus

 ويقدم الخيار الثاني محركًا بسعة 2.0 لتر بقوة تصل إلى 245 حصان مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

أبعاد وتصميم شانجان CS75 Plus

ترتكز شانجان CS75 Plus على قاعدة عجلات بطول 2800 ملم، وتبلغ أبعادها الخارجية 4770 ملم للطول، و1910 ملم للعرض، و1705 ملم للارتفاع، وهي أرقام تضعها ضمن فئة SUV متوسطة الحجم.

 شانجان CS75 Plus

ويظهر الطابع الرياضي في التصميم من خلال المصابيح الحادة الشكل العاملة بتقنية LED، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، كما تأتي المرايا الجانبية مدعومة بإشارات LED، مع اعتماد عجلات رياضية تضيف لمسة عصرية للمظهر العام.

تقنيات وتجهيزات شانجان CS75 Plus

تضم شانجان CS75 Plus حزمة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة، وتشمل هذه التجهيزات نظام كشف النقطة العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، إلى جانب 6 وسائد هوائية.

وتتوفر أنظمة مثل مثبت السرعة التكيفي، والمساعدة على صعود ونزول المرتفعات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD.

 وتدعم السيارة نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التحكم في الجر TCS، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة، مع قفل مركزي للأبواب ونوافذ كهربائية.

 شانجان CS75 Plus

وتقدم CS75 Plus مقصورة تجمع بين الراحة والتقنيات الحديثة، حيث تم تزويدها بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام عرض ثلاثي الشاشات المدمجة، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، ، مع فتحة سقف كهربائية بانورامية.

وتشمل هذه الشاشات شاشة رئيسية للوسائط المتعددة والخرائط بقياس 14.6 بوصة، إلى جانب شاشة أخرى بقياس 12.3 بوصة، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية بمقاس 10.25 بوصة، وونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيك.

شانجان CS75 plus شانجان CS75 PLUS سيارة شانجان CS75 PLUS السيارة شانجان CS75 Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب يكشف أسرار «الصين من الداخل» لأحمد السعيد

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتاب وجوائز .. الروائية إنعام كجه جي تحتفي بحصولها على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

مكان الواقعة

المعاينة الأولية تكشف عن سبب وفاة أم وأبنائها الأربعة في شبرا الخيمة

بالصور

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد