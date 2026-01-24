بتصميم رياضي.. مواصفات شانجان CS75 Plus الصينية| صور

تعزز شركة شانجان الصينية من انتشارها عالميًا من خلال مجموعة واسعة من الطرازات، من بينها CS75 Plus ، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

أداء ومحركات شانجان CS75 Plus

تعتمد شانجان CS75 Plus على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتتوفر السيارة بخيارات متعددة للمحركات، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك تيربو بسعة 1.5 لتر يولد قوة 188 حصان.

شانجان CS75 Plus

ويقدم الخيار الثاني محركًا بسعة 2.0 لتر بقوة تصل إلى 245 حصان مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

أبعاد وتصميم شانجان CS75 Plus

ترتكز شانجان CS75 Plus على قاعدة عجلات بطول 2800 ملم، وتبلغ أبعادها الخارجية 4770 ملم للطول، و1910 ملم للعرض، و1705 ملم للارتفاع، وهي أرقام تضعها ضمن فئة SUV متوسطة الحجم.

شانجان CS75 Plus

ويظهر الطابع الرياضي في التصميم من خلال المصابيح الحادة الشكل العاملة بتقنية LED، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، كما تأتي المرايا الجانبية مدعومة بإشارات LED، مع اعتماد عجلات رياضية تضيف لمسة عصرية للمظهر العام.

تقنيات وتجهيزات شانجان CS75 Plus

تضم شانجان CS75 Plus حزمة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة، وتشمل هذه التجهيزات نظام كشف النقطة العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، إلى جانب 6 وسائد هوائية.

وتتوفر أنظمة مثل مثبت السرعة التكيفي، والمساعدة على صعود ونزول المرتفعات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD.

وتدعم السيارة نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التحكم في الجر TCS، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة، مع قفل مركزي للأبواب ونوافذ كهربائية.

شانجان CS75 Plus

وتقدم CS75 Plus مقصورة تجمع بين الراحة والتقنيات الحديثة، حيث تم تزويدها بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام عرض ثلاثي الشاشات المدمجة، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، ، مع فتحة سقف كهربائية بانورامية.

وتشمل هذه الشاشات شاشة رئيسية للوسائط المتعددة والخرائط بقياس 14.6 بوصة، إلى جانب شاشة أخرى بقياس 12.3 بوصة، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية بمقاس 10.25 بوصة، وونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أوتوماتيك.