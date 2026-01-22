5 سيارات SUV صينية 2026.. بالأسعار

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الفنية والتقنية، أو من خلال بلد المنشأ، ومنها العلامات الصينية، والتي تقدم باقة من الطرازات وعلى رأسها السيارات الرياضية والمتعددة الاستخدام، من فئة الـ SUV.

ويقدم موقع “صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات SUV صينية 2026

إم جي RX5 PLUS

زودت السيارة إم جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وبسعر يبلغ ميلون و380 ألف جنيه.

جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,775,000 و 1,825,000 جنيه.

هافال H7

زودت هافال H7 بمحرك هجين 1500 سي سي 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 240 حصانًا، و530 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنة الجر الأمامي، وتقدم السيارة بسعر 1,660,000 جنيه.

شيري تيجو 8 برو

تأتي شيري تيجو 8 برو بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,375,000 و 1,475,000 جنيه.

شانجان سى اس 55 بلس

دعمت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانًا، وعدد 4 اسطوانات، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر شانجان سى اس 55 بلس بين 1,050,000 و 1,180,000 جنيه.