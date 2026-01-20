أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات زيرو صيني في مصر .. وهوندا تقدم سيارة FIT الأصغر حجمًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


هوندا تقدم سيارة FIT الأصغر حجمًا.. وهذا سعرها عالميًا
أعادت هوندا تسليط الضوء على سيارتها الصغيرة FIT من خلال طرح نسخة محدّثة في السوق الصينية، حيث تأتي النسخة الجديدة ضمن فئة الهاتشباك، مع تحديثات شكلية وتجهيزية، وتُطرح بإنتاج لا يتجاوز 3000 وحدة فقط، ما يمنحها طابعًا خاصًا، بينما يحمل هذا الإصدار توقيع GAC  Honda .

شيلبي تعيد إطلاق GT350.. أداء مميز وبسقف مكشوف
بعد عام واحد فقط من الكشف عن أحدث نسخة من شيلبي GT350، عادت شيلبي أمريكان لتوسيع عائلة الطراز بإطلاق إصدار مكشوف يحمل الاسم ذاته GT350 Convertible .

لاند روفر تطلق رينج روفر فيلار بإصدارات محدودة تحمل توقيع لندن
كشفت لاند روفر عن نسختين من رينج روفر فيلار الرياضية متعددة الاستخدام الفاخرة، الإصداران الجديدان يحملان اسم Belgravia Edition وBelgravia Edition Satin، ويقتصر إنتاخ الأخيرة على 400 سيارة فقط.

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر
شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.


منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
يضم سوق السيارات في مصر مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، ومنها الطرازات الصينية، وتحديدًا الفئة الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشهرة واسعة، مع تنوع التجهيزات الفنية والتقنية والأسعار.


سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏


أخبار رالي داكار 2026.. العطية يحسم اللقب للمرة السادسة
واصل القطري ناصر العطية ترسيخ اسمه كأحد أبرز أساطير رالي داكار، بعدما تُوّج بلقب فئة السيارات للمرة السادسة في مسيرته، والثالثة على الأراضي السعودية.


جديد من العلامة الكورية.. ماذا تقدم كيا ستونيك 2026؟
قدمت عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، عدد كبير من الاصدارات الرياضة عالميًا، ومنها النسخة ستوينك موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، مع باقة من التجهيزات.

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو
كشفت Red Bull Advanced Technologies رسميا عن التصميم النهائي للسيارة الخارقة RB17، وهي سيارة حصرية مخصصة للاستخدام على الحلبات، تمثل ذروة ما وصلت إليه الهندسة المتقدمة في عالم السيارات عالية الأداء.

