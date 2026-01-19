شيلبي تعيد إطلاق GT350.. أداء مميز وبسقف مكشوف

بعد عام واحد فقط من الكشف عن أحدث نسخة من شيلبي GT350، عادت شيلبي أمريكان لتوسيع عائلة الطراز بإطلاق إصدار مكشوف يحمل الاسم ذاته GT350 Convertible .

تعكس الخطوة توجه شيلبي نحو إحياء تجربة القيادة الكلاسيكية للسيارات الرياضية الأمريكية، ولكن برؤية رياضية حديثة، وتجمع النسخة الجديدة بين الطابع المميز والسجل الطويل الذي صنعته GT350 كواحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم.

وتحافظ GT350 المكشوفة على الملامح الأساسية التي ميزت هذا الطراز عبر تاريخه، مع إدخال تعديلات تعزز الطابع الرياضي دون الإخلال بالهوية الأصلية، حيث يركز التصميم العام على إبراز القوة والحضور، مستندًا إلى خطوط حادة وتفاصيل خارجية عصرية.

شيلبي GT350 Convertible

وحصلت السيارة على مجموعة من التعديلات البصرية والوظيفية، أبرزها جناح خلفي بتصميم دكتيل يعزز الثبات عند السرعات العالية، مع توفر جناح ثابت مصنوع من ألياف الكربون كخيار بطابع أكثر حدة.

كما شملت التحديث غطاء محرك معاد التصميم وشبكات أمامية جديدة تسهم في تحسين تدفق الهواء، والجنوط الرياضية التي جاءت بقياس 20 إنش، إلى جانب تحسينات في الهيكل ونظام العادم، مع مصابيح أمامية حادة تضيف لمسة عصرية إلى الواجهة.

شيلبي GT350 Convertible

الأداء الفني لسيارة شيلبي GT350

تتوفر GT350 المكشوفة بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 480 حصانًا، أما النسخة الأعلى، فتقدم قفزة كبيرة في الأرقام من خلال شاحن ويبل الفائق بسعة 3.0 لتر، الذي يرفع القوة إلى 810 أحصنة، مع فارق محدود لا يتجاوز 15 حصانًا عن GTD وتتيح شيلبي إمكانية الاختيار بين ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، بما يتناسب مع أسلوب القيادة.

شيلبي GT350 Convertible

سعر شيلبي GT350 عالميًا

تُطرح شيلبي GT350 المكشوفة عالميًا بسعر يبدأ من 177,884 دولارًا أمريكيًا، ويؤكد إطلاق GT350 Convertible يؤكد أن شيلبي أمريكان لا تزال تراهن على المزج بين التاريخ والتجديد، مع تقديم سيارات تحافظ على جذورها الرياضية الخالصة.