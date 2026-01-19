قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شيلبي تعيد إطلاق GT350.. أداء مميز وبسقف مكشوف

صبري طلبه

بعد عام واحد فقط من الكشف عن أحدث نسخة من شيلبي GT350، عادت شيلبي أمريكان لتوسيع عائلة الطراز بإطلاق إصدار مكشوف يحمل الاسم ذاته GT350 Convertible .

تعكس الخطوة توجه شيلبي نحو إحياء تجربة القيادة الكلاسيكية للسيارات الرياضية الأمريكية، ولكن برؤية رياضية حديثة، وتجمع النسخة الجديدة بين الطابع المميز والسجل الطويل الذي صنعته GT350 كواحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم.

وتحافظ GT350 المكشوفة على الملامح الأساسية التي ميزت هذا الطراز عبر تاريخه، مع إدخال تعديلات تعزز الطابع الرياضي دون الإخلال بالهوية الأصلية، حيث يركز التصميم العام على إبراز القوة والحضور، مستندًا إلى خطوط حادة وتفاصيل خارجية عصرية.

وحصلت السيارة على مجموعة من التعديلات البصرية والوظيفية، أبرزها جناح خلفي بتصميم دكتيل يعزز الثبات عند السرعات العالية، مع توفر جناح ثابت مصنوع من ألياف الكربون كخيار بطابع أكثر حدة.

كما شملت التحديث غطاء محرك معاد التصميم وشبكات أمامية جديدة تسهم في تحسين تدفق الهواء، والجنوط الرياضية التي جاءت بقياس 20 إنش، إلى جانب تحسينات في الهيكل ونظام العادم، مع مصابيح أمامية حادة تضيف لمسة عصرية إلى الواجهة.

الأداء الفني لسيارة شيلبي GT350

تتوفر GT350 المكشوفة بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 480 حصانًا، أما النسخة الأعلى، فتقدم قفزة كبيرة في الأرقام من خلال شاحن ويبل الفائق بسعة 3.0 لتر، الذي يرفع القوة إلى 810 أحصنة، مع فارق محدود لا يتجاوز 15 حصانًا عن GTD وتتيح شيلبي إمكانية الاختيار بين ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، بما يتناسب مع أسلوب القيادة.

سعر شيلبي GT350 عالميًا 

تُطرح شيلبي GT350 المكشوفة عالميًا بسعر يبدأ من 177,884 دولارًا أمريكيًا، ويؤكد إطلاق GT350 Convertible يؤكد أن شيلبي أمريكان لا تزال تراهن على المزج بين التاريخ والتجديد، مع تقديم سيارات تحافظ على جذورها الرياضية الخالصة.

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

لميس الحديدي

المصالح الشخصية| طلب عاجل من لميس الحديدي بعد أمم إفريقيا

فريد الديب

أحمد موسى يكشف لماذا قبل فريد الديب الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك

فادية عبدالغني

فادية عبد الغني: أولاد الراعي أعادني بشخصية لم أقدمها من قبل وأستمتع بالتعاون مع نجوم العمل

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

