وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر

كشفت وولينج الصينية، بالشراكة مع جنرال موتورز الأمريكية، عن سيارة Xingguang 560 الجديدة في السوق الصيني، حيث تأتي ضمن سيارات متعددة الاستخدامات من فئة SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم وولينج Xingguang 560

تعتمد Xingguang 560 على أبعاد تضعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث يبلغ طولها 4.745 متر، مع عرض يصل إلى 1.850 متر، وارتفاع قدره 1.755 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.810 متر.

وولينج Xingguang 560

جاءت الواجهة الأمامية بشبك نحيف ينسجم مع مصابيح أمامية مائلة، تتكامل معها إضاءة نهارية بتصميم مستوحى من حرف X، ويستمر هذا الطابع في الخلف عبر مصابيح تحمل التوقيع البصري نفسه، مع عجلات رياضية تعزز الطابع العصري.

محرك بنزين بخيارات نقل حركة متنوعة

تتوفر Xingguang 560 بمحرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 174 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع توفير خيارين لناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات، والثاني ناقل حركة متغير باستمرار CVT.

وإلى جانب محرك البنزين، تقدم وولينج نسخة هجينة قابلة للشحن من Xingguang 560، تركز على تقليل استهلاك الوقود وزيادة مدى التنقل، ووفق دورة WLTC، يصل المدى الإجمالي لهذه النسخة إلى 684 ميلًا، أي ما يعادل 1,100 كم.

وولينج Xingguang 560

ولم تغفل وولينج خيار الطاقة الكهربائية، حيث تتوفر Xingguang 560 بنسخة كهربائية بالكامل بمدى يصل إلى 311 ميلًا، أي نحو 500 كم وفق معيار CLTC تعتمد هذه النسخة على بطارية بسعة 60 كيلوواط ساعة، مع محرك كهربائي بقوة 134 حصانًا.

مقصورة وتجهيزات وولينج Xingguang 560

تعتمد السيارة على تجهيزات تقنية ومنها لوحة عدادات رقمية وشاشة لنظام المعلومات والترفيه يُقال إن قياسها 12.8 بوصة، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لدعم أوامر التحكم المختلفة، إلى جانب مقاعد كهربائية ونوافذ كهربائية، مع نظام تكييف أوتوماتيك ونظام صوتي ترفيهي.

وولينج Xingguang 560

أسعار السيارة وولينج Xingguang 560 عالميًا

تقدم Xingguang 560 بأسعار تتراوح بين 8,581 دولارًا، أي ما يعادل 59,800 يوان، وتصل إلى 13,746 دولارًا، أو 95,800 يوان للفئات الأعلى.