قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر

 وولينج Xingguang 560
 وولينج Xingguang 560
صبري طلبه

كشفت وولينج الصينية، بالشراكة مع جنرال موتورز الأمريكية، عن سيارة Xingguang 560 الجديدة في السوق الصيني، حيث تأتي ضمن سيارات متعددة الاستخدامات من فئة SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم وولينج Xingguang 560

تعتمد Xingguang 560 على أبعاد تضعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، حيث يبلغ طولها 4.745 متر، مع عرض يصل إلى 1.850 متر، وارتفاع قدره 1.755 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.810 متر.

 وولينج Xingguang 560

جاءت الواجهة الأمامية بشبك نحيف ينسجم مع مصابيح أمامية مائلة، تتكامل معها إضاءة نهارية بتصميم مستوحى من حرف X، ويستمر هذا الطابع في الخلف عبر مصابيح تحمل التوقيع البصري نفسه، مع عجلات رياضية تعزز الطابع العصري.

محرك بنزين بخيارات نقل حركة متنوعة

تتوفر Xingguang 560 بمحرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 174 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع توفير خيارين لناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات، والثاني ناقل حركة متغير باستمرار CVT.

وإلى جانب محرك البنزين، تقدم وولينج نسخة هجينة قابلة للشحن من Xingguang 560، تركز على تقليل استهلاك الوقود وزيادة مدى التنقل، ووفق دورة WLTC، يصل المدى الإجمالي لهذه النسخة إلى 684 ميلًا، أي ما يعادل 1,100 كم.

 وولينج Xingguang 560

ولم تغفل وولينج خيار الطاقة الكهربائية، حيث تتوفر Xingguang 560 بنسخة كهربائية بالكامل بمدى يصل إلى 311 ميلًا، أي نحو 500 كم وفق معيار CLTC تعتمد هذه النسخة على بطارية بسعة 60 كيلوواط ساعة، مع محرك كهربائي بقوة 134 حصانًا.

مقصورة وتجهيزات وولينج Xingguang 560

تعتمد السيارة على تجهيزات تقنية ومنها لوحة عدادات رقمية وشاشة لنظام المعلومات والترفيه يُقال إن قياسها 12.8 بوصة، وتأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لدعم أوامر التحكم المختلفة، إلى جانب مقاعد كهربائية ونوافذ كهربائية، مع نظام تكييف أوتوماتيك ونظام صوتي ترفيهي.

 وولينج Xingguang 560

أسعار السيارة وولينج Xingguang 560 عالميًا 

تقدم Xingguang 560 بأسعار تتراوح بين 8,581 دولارًا، أي ما يعادل 59,800 يوان، وتصل إلى 13,746 دولارًا، أو 95,800 يوان للفئات الأعلى.

وولينج Xingguang 560 سيارة  وولينج Xingguang 560 السيارة  وولينج Xingguang 560 مواصفات  وولينج Xingguang 560 وولينج Xingguang 560 بيك اب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مزحة اثرياء كوريا

حين يتحول الفقر إلى ترند.. مزحة الأثرياء تشعل غضب كوريا

ازمة شيرين الصحية

حملة للتشويه… شقيق شيرين يكشف أسرارًا عن حالتها

سرقة طبيب الشرقية

ليس له حق… عمدة إكوه يكشف مفاجأة في قصة الاستيلاء على أموال طبيب الشرقية

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد