تكنولوجيا وسيارات

بمظهر رياضي .. ماذا تقدم افاتار 07 موديل 2025 الجديدة؟

افاتار 07 موديل 2025 
افاتار 07 موديل 2025 
صبري طلبه

تواصل افاتار من تألقها في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، من خلال السيارة 07 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتضم في هيكلها الرياضي مجموعة من التجهيزات المميزة، سواء من الخارج أو فيما يتعلق بقمرة القيادة، إلى جانب القدرات الفنية أيضًا.

محركات افاتار 07 موديل 2025 

تضم السيارة افاتار 07 موديل 2025 محرك كهربائي بقوة 310 حصانًا، و367 نيوتن متر من عزم الدوران، مدى سير يبلغ 230 كم، وسرعة قصوى 190 كم/ساعة، مع بطارية سعة 39.05 كيلووات ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 6.6 ثانية.

افاتار 07 موديل 2025 

وزودت السيارة بمحرك اخر بقوة 338 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 365 نيوتن متر، مع بطارية سعة 82.16 كيلووات/ساعة، ونظام الدفع الخلفي، ومدى سير 650 كيلومتر، إلى جانب القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 6.3 ثانية.

افاتار 07 موديل 2025 

كما تضم السيارة افاتار 07 موديل 2025 محرك اخرى تتراوح قوتها بين 485 و590 حصانًا، وعزم دوران بين 629 و645 نيوتن متر، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.9 أو3.9 ثانية، مع تقنيات الجر الكلي، وبطارية سعة تصل إلى 82.16 كيلووات/ساعة.

افاتار 07 موديل 2025 

تجهيزات افاتار 07 موديل 2025 

تحتوي افاتار 07 موديل 2025 على شاشة داشبورد مقاس 35.4 بوصة، شاشة العدادات في شاشة الداشبورد مقاس 35.4 بوصة، بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه مقاس 15.6 بوصة مع تقنيات دعم التطبيقات الذكية، شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، إضاءة داخلية محيطية، نظام صوتي ترفيهي يتكون من 25 مكبر، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

افاتار 07 موديل 2025 

تأتي السيارة بعدد من تجهيزات الأمان تصل إلى 11 وسادة هوائية، نظام تحذير الخروج عن المسار، مراقبة المنطقة العمياء، مساعد نزول المنحدرات وخوض المرتفعات، نظام تثبيت سرعة متكيف، كاميرا 540 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مكابح الطوارئ الذاتية، قراءة لافتات الطريق، التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام ABS مانع الانغلاق.

افاتار 07 موديل 2025 

أسعار افاتار 07 موديل 2025

تقدم السيارة افاتار 07 موديل 2025 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 30,510 دولار أمريكي وصولًا إلى 40,222 دولار أمريكي للفئة Ultra EV AWD عالية التجهيزات.

