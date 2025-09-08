قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى مع أعدائه.. مفتي الجمهورية: النبي قدّم للعالم أسمى صور للرحمة والعدل |صور
وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في بلدة المزيريب بريف درعا جنوبي البلاد
نجم الأهلي السابق اختيار حلمي طولان لقيادة المنتخب الوطني الثاني «قرار خاطئ»
وفاة الفنان مصطفى الخضري
الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات.. اليوم
متى تسقط عضوية مجلس الشيوخ وشروط رفع الحصانة؟ القانون يجيب
نقابة الأطباء: المستشفيات الخاصة مُلزمة بعلاج الطوارئ.. وغياب آليات التمويل يعرقل التنفيذ
الكشف عن رينو Symbioz E-Tech 160 الجديدة.. الأحدث من نوعها| صور
عمرو أديب: ظاهرة «القمر الدموي» تمثل لحظة فريدة تدعو البشر إلى التأمل في عظمة الكون
فلسطينيون يقدمون عريضة قانونية تطالب بريطانيا بالاعتراف بجرائمها التاريخية في فلسطين
تطورات جديدة في دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب حادث تصادم.. القصة الكاملة
تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيدان تقدمها سوزوكي في السوق السعودي.. بالأسعار

 سوزوكي ديزاير موديل 2025
 سوزوكي ديزاير موديل 2025
صبري طلبه

تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة من الطرازات المتعددة داخل السوق السعودي، منها السيارة ديزاير موديل 2025، والتي تعد أرخص إصدار من فئة السيدان في السعودية، حيث تبدأ أسعارها من 54,050 ريالا للفئة الأولى.

مواصفات سوزوكي ديزاير موديل 2025

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 على نظام الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي متنفس طبيعي ليس تيربو.

 سوزوكي ديزاير موديل 2025

ويستطيع محرك سوزوكي ديزاير موديل 2025 أن ينتج قوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 112 نيوتن متر، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 23.8 كم لكل لتر، وتعد من أبرز السيارت الاقتصادية في استهلاك البنزين.

 سوزوكي ديزاير موديل 2025

تتوسط قمرة القيادة لسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة بقياس يتراوح بين 7 و9 بوصة، مع إمكانية دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مكيف هواء، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية.

 سوزوكي ديزاير موديل 2025

وتحتوي سوزوكي ديزاير موديل 2025 على كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

أسعار السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 في السعودية 

يبلغ سعر أول فئة من السيارة سوزوكي ديزاير 2025 نحو 54,050 ريالا، بينما يقدر سعر الفئة الثانية بحوالي 55,775 ريالا.

