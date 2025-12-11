سامسونج تستعد لطرح حافظات مغناطيسية جديدة لهواتف جالكسي

تم تسريب قائمة الملحقات التي ستقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S26 بواسطة الأشخاص في WinFuture.de ، ويبدو أن العديد منها تم تصميمها مع وضع المغناطيس المدمج في الهواتف في الاعتبار.

ليس من المتوقع أن تتضمن الهواتف فقط مغناطيسات فجميع الأغطية والحافظات التي تخطط سامسونج لبيعها ستتضمنها أيضًا، مما يوفر ثباتًا إضافيًا عند استخدام ملحقات الشحن اللاسلكي التي تعمل بتقنية Qi2.

شاشة مضادة للانعكاس

ستوفر سامسونج أيضًا واقيات شاشة مضادة للانعكاس للهواتف الجديدة. وتشير هذه المعلومات إلى أنه، وللعام الثالث على التوالي، سيقتصر استخدام زجاج Gorilla Armor المقاوم للانعكاس من Corning على طراز Ultra فقط. ومع ذلك، تبيع سامسونج أيضًا أفلامًا مضادة للانعكاس لهاتفي Galaxy S24 Ultra وS25 Ultra،

لذا فإن وجود هذه الملحقات وحده لا يؤكد نوع الزجاج الذي تخطط سامسونج لاستخدامه في الشاشات.فيما يتعلق بالحافظات، تتميز حلقة الحامل المغناطيسية المزدوجة ببساطة بسبب كلمة "dual" في اسمها. هل يعني هذا أن حلقة الحامل نفسها تحتوي على مغناطيس إضافي، أم أن سامسونج تحسب المغناطيسات داخل الهواتف على أنها المغناطيس الثاني؟ أم أن "dual" مجرد مصطلح تسويقي أكثر فخامة؟ للأسف، لا تتوفر صور لهذه الملحقات حتى الآن، لذا فالأمر كله مجرد تخمينات

تطوير بطارية لاسلكية مغناطيسية

تعمل سامسونج أيضًا على تطوير بطارية لاسلكية مغناطيسية . ستدعم هذه البطارية الشحن اللاسلكي Qi2، وربما بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة. أما بالنسبة لسرعات الشحن اللاسلكي، فمن المتوقع أن تزداد سرعة هاتف Galaxy S26 Ultra من 15 واط إلى 25 واط. وقد تزيد سرعة الشحن في الطرازات الأخرى إلى 20 واط.

من المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بالتخطيط لإضافة ملحقات إضافية إلى سلسلة هواتف Galaxy S الرائدة القادمة