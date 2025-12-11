قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
عقب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
تعليم جنوب سيناء يحتفي بمهارات الجمباز ويكرّم التلاميذ المتفوقين بالتعاون مع تربل إس
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لطرح حافظات مغناطيسية جديدة لهواتف جالكسي

سلسلة Galaxy S26
سلسلة Galaxy S26
لمياء الياسين

تم تسريب قائمة الملحقات التي ستقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S26 بواسطة الأشخاص في WinFuture.de ، ويبدو أن العديد منها تم تصميمها مع وضع المغناطيس المدمج في الهواتف في الاعتبار.

ليس من المتوقع أن تتضمن الهواتف فقط مغناطيسات  فجميع الأغطية والحافظات التي تخطط سامسونج لبيعها ستتضمنها أيضًا، مما يوفر ثباتًا إضافيًا عند استخدام ملحقات الشحن اللاسلكي التي تعمل بتقنية Qi2.

شاشة مضادة للانعكاس

ستوفر سامسونج أيضًا واقيات شاشة مضادة للانعكاس للهواتف الجديدة. وتشير هذه المعلومات إلى أنه، وللعام الثالث على التوالي، سيقتصر استخدام زجاج Gorilla Armor المقاوم للانعكاس من Corning على طراز Ultra فقط. ومع ذلك، تبيع سامسونج أيضًا أفلامًا مضادة للانعكاس لهاتفي Galaxy S24 Ultra وS25 Ultra، 

لذا فإن وجود هذه الملحقات وحده لا يؤكد نوع الزجاج الذي تخطط سامسونج لاستخدامه في الشاشات.فيما يتعلق بالحافظات، تتميز حلقة الحامل المغناطيسية المزدوجة ببساطة بسبب كلمة "dual" في اسمها. هل يعني هذا أن حلقة الحامل نفسها تحتوي على مغناطيس إضافي، أم أن سامسونج تحسب المغناطيسات داخل الهواتف على أنها المغناطيس الثاني؟ أم أن "dual" مجرد مصطلح تسويقي أكثر فخامة؟ للأسف، لا تتوفر صور لهذه الملحقات حتى الآن، لذا فالأمر كله مجرد تخمينات

 تطوير بطارية لاسلكية مغناطيسية

تعمل سامسونج أيضًا على تطوير بطارية لاسلكية مغناطيسية . ستدعم هذه البطارية الشحن اللاسلكي Qi2، وربما بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة. أما بالنسبة لسرعات الشحن اللاسلكي، فمن المتوقع أن تزداد سرعة هاتف Galaxy S26 Ultra من 15 واط إلى 25 واط. وقد تزيد سرعة الشحن في الطرازات الأخرى إلى 20 واط.
من المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بالتخطيط لإضافة ملحقات إضافية إلى سلسلة هواتف Galaxy S الرائدة القادمة

شركة Samsung سلسلة Galaxy تقنية Qi2 طراز Ultra شركة سامسونج

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

كريم قاسم

كريم قاسم: واجهت ترددا في الموافقة على فيلم القصص في البداية

العرض العالمي الأول لفيلم "جوازة ولاجنازة"

بعد مغادرة جدة.. عرض فيلم "جوازة ولا جنازة" بدون شريف سلامة

هند صبري

هند صبري تحصد جائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

