ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
بتصميم نحيف ..سامسونج تكشف عن موعد أطلاق سلسلة Galaxy Tab S11

سلسلة Galaxy Tab S11
سلسلة Galaxy Tab S11
لمياء الياسين

تستعد شركة سامسونج لتحديث أجهزتها اللوحية المتميزة في وقت لاحق من هذا العام، أما عن موعد إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11 فقد أكد أحد مسؤولي الشركة أن الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية يسير وفق الخطة الموضوعة لإطلاقه في سبتمبر 2025، واعدًا بأداء أفضل، وبطاريات أكبر، وميزات أكثر مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في حديثٍ أُجري مؤخراً مع موقع Android Authority ، صرّح مسؤولٌ في سامسونج بأن سلسلة Tab S11 ستُطرح "قريباً، وفقاً لوتيرة الشركة المعتادة". ويتوافق هذا الجدول الزمني مع إطلاق سلسلة Galaxy Tab S10 في سبتمبر الماضي، مما يُشير إلى فترة إطلاق مماثلة هذا العام.

سلسلة Galaxy Tab S11 


جهاز جالاكسي تاب إس 10 ألترا

من المتوقع أن تضم سلسلة Galaxy Tab S11 طرازين فقط: Galaxy Tab S11 القياسي وTab S11 Ultra الأكبر حجمًا، على عكس سلسلة Tab S10 التي شملت طرازي "Plus" و"Ultra". كما تُعدّ هذه السلسلة عودةً لحجم 11 بوصة الأكثر انسيابية، وهو ما افتقده المستخدمون العام الماضي.

من الناحية التقنية، سيعمل كلا الطرازين بمعالج MediaTek Dimensity 9400+ الجديد  وهو ترقية عن معالج Dimensity 9300+ المستخدم في سلسلة S10 - وسيأتيان بنظام Android 16 وواجهة One UI 8. ووفقًا للتقارير والشائعات، سيحتوي جهاز Tab S11 اللوحي الأساسي على شاشة AMOLED مقاس 11 بوصة وبطارية سعة 8400 مللي أمبير، بينما سيحتفظ جهاز Tab S11 Ultra بشاشته الضخمة مقاس 14.6 بوصة.

ستعتمد الأجهزة اللوحية الجديدة أيضًا على تقنية الذكاء الاصطناعي من Galaxy، مع ميزات مصممة لتعدد المهام والربط بين الأجهزة.

مع تأكيد إطلاق الجهاز في سبتمبر 2025 بشكل شبه كامل، تسعى سامسونج إلى تقديم تجربة استخدام متطورة للأجهزة اللوحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تلبي احتياجات المستخدمين العاديين والمحترفين على حد سواء. ومن المتوقع أن يبدأ الحجز المسبق مع اقتراب موعد الإطلاق، على الأرجح عبر متاجر التجزئة الكبرى.

