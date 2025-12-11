مراسم سيامة دياكون جديد بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا شنودة في برلين

صلى صاحبا النيافة الأنبا دميان مطران إيبارشية شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا ديسقوروس أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، القداس الإلهي بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين في العاصمة الألمانية برلين.

صلاة القداس الإلهي

وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات سيامة الخادم كيرلس جيد شماسًا في رتبة دياكون (شماس كامل)، باسم دياكون "كيرلس ويصا".

وشارك في الصلوات الراهب القمص جرجس المحرقي وكيل إيبارشية شمالي ألمانيا، والراهب القمص بوليكاربوس المحرقي، وخورس الشمامسة، وعدد من شعب الكنيسة.