احْفَظِ الْوَدِيعَةَ .. اللقاء العقيدي الرابع لخدام كنائس شمال البحيرة

نظمت لجنة الخدمة بمنطقة كنائس شمال البحيرة، اللقاء العقيدي الرابع لخدام وخادمات تلك الكنائس، والذي حمل شعار "احْفَظِ الْوَدِيعَةَ"، وذلك بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بكفر الدوار، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة.

حفظ العقيدة

بدء اللقاء بصلوات رفع بخور العشية، تلاها كلمة من نيافته بعنوان "أهمية دراسة وحفظ العقيدة"، كما ألقى الأب القس برنابا القمص روفائيل كاهن كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بالعجمي عن عقيدة "الثيؤطوكوس (والدة الإله)".

وفي سياق آخر ، زار نيافة الأنبا يوسف أسقف إيبارشية بوليڤيا دولة بيرو التابعة للإيبارشية، وصلى القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في العاصمة ليما بمشاركة الأقباط المقيمين في مدينة ليما.

شارك في القداس أيضًا الدياكون ماركوس وهو من أصل بيروڤي ويخدم حاليًا في الكنيسة القبطية في مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية.