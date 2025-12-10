قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيدفع رشاوى .. القبض على أحد أنصار مرشح في انتخابات النواب بأسيوط
الإنتاج الحربي: مصنع 63 من أهم الصروح الصناعية ومنتجاته تقلل الفاتورة الاستيرادية
إجراءات صارمة بـ أسوان لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات
انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
أحمد إبراهيم

أصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش وكيل أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانا صحفيا يوضح فيه توجه الأسرة بتقديم طلب للنائب العام الكويتي بمنع عرض حفل عن الفنان الراحل، لانتهاك حقوقها.

وقال محامي أسرة الفنان عبد الحليم حافظ: يعلن مكتب الأستاذ ياسر قنطوش بصفته وكيلا عن أسرة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، أنها كانت بصدد تعاقد على إحياء حفلين مع شركة كويتية تحت عنوان حليم، مخصص للفنان عبد الحليم حافظ، وذلك يومي 11  و12 من شهر ديسمبر الجاري.

بيان أسرة العندليب 

وأشارت أسرة العندليب فى البيان : تم الاتفاق على إحياء الحفلين من خلال التعاقد مع الفنان هاني شاكر والفنان خالد سليم، وبالفعل تم الاتفاق الشفوي على موافقة الأسرة بمنح الشركة الكويتية حق استخدام اسم وصورة عبد الحليم دون استخدام أي إعلان باسمه أو صورته، وبعد أن تم توقيع العقود وإرسالها عن طريق الإيميل فوجئت الأسرة بعدم تنفيذ الشركة الكويتية لكافة الالتزامات المذكورة في العقد، بل تجاوزت وتعاقدت مع معلنين ورعاة دون موافقة ومعرفة الأسرة، بالإضافة إلى عمل إعلان بالذكاء الاصطناعي دون موافقة أو إذن من الورثة.

وأوضحت أسرة العندليب فى بيانها : ما حدث من الشركة يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان عبد الحليم حافظ، وعليه فإن الأسرة تخاطب وزير الإعلام الكويتي ووزير الثقافة الكويتي ورئيس دار الأوبرا مسرح الشيخ أحمد الثقافي والنائب العام الكويتي بمنع عرض الحفلة لحين استيفاء الورثة لحقوقهم، وصباح باكر سيقدم ناصر الصليلي محامي الأسرة بالكويت طلبًا عاجلًا لقاضي الأمور الوقتية بوقف الحفلين سالفي الذكر لحين استيفاء الأسرة كافة حقوقها، وسيتم إرسال طي أوراق التحقيق وكافة المستندات التي تثبت صحة كلام الأسرة وموقفها القانوني.

الفنان عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ ياسر قنطوش المحامي ياسر قنطوش أغاني عبد الحليم حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

ترشيحاتنا

أحمد العمرى

رحلة الإنشاد تتواصل على مسرح الجمهورية

عمر كمال

عمر كمال يطرح أغنيتين من ألبومه الجديد "رهان كسبان"

احمد عزمى

أحمد عزمى يعبر عن سعادته بمشاركته في مسلسل ميد تيرم

بالصور

تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد