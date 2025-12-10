قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا واضحًا خلال بداية تعاملات الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بعدما تراجع الأصفر بنحو 80 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة بالأسبوع الماضي ، بينما هبط الجنيه الذهب بنحو 640 جنيها.

ويأتي هذا الهدوء في تحركات الأسعار بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهو القرار الذي ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

ويعد هذا الترقب أحد أهم العوامل التي تسهم في بقاء سعر الذهب اليوم عند مستويات ثابتة خلال الساعات الأولى من التداول.

سعر الذهب عيار 18 الآن

استهل جرام الذهب عيار 18 تعاملات اليوم محافظًا على الاستقرار الكامل، حيث سجل 4791 جنيهًا للشراء و4812 جنيهًا للبيع، دون أي تحركات جديدة مقارنة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء. 

هذا العيار من أكثر الأعيرة انتشارًا خاصة في محافظات الصعيد نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى، ومع ذلك ظل سعر الذهب اليوم لعيار 18 ثابتًا في محلات الصاغة في انتظار تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

بدأ عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في سوق الذهب، تعاملات اليوم عند مستوى 6388 جنيهًا للشراء و6417 جنيهًا للبيع.

وجاء هذا الثبات ليؤكد استمرار حالة الهدوء في حركة سعر الذهب اليوم داخل السوق، خاصة في ظل غياب مؤشرات فورية على تغيّر الأسعار قبل قرار الفيدرالي المرتقب.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

حافظ عيار 21، الأكثر مبيعًا وشعبية في السوق، على مستويات إغلاق جلسة الأمس دون أي تحركات، ليسجل 5590 جنيهًا للشراء و5615 جنيهًا للبيع. 

أسعار الذهب

يعد هذا الاستقرار امتدادًا لحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، خصوصًا أن سعر الذهب اليوم لعيار 21 هو الأكثر تأثيرًا على سوق المشغولات الذهبية، وبالتالي فإن أي تغيير فيه ينعكس على السوق بأكملها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء

استمر عيار 14 عند مستوياته المستقرة أيضًا، حيث بدأ تعاملات الصباح عند 3726 جنيهًا للشراء و3743 جنيهًا للبيع. 

ومع محدودية الإقبال على هذا العيار مقارنة بالأعيرة الأخرى، ظل سعر الذهب اليوم لعيار 14 دون أي تغيّر يُذكر.

أسعار سبائك الذهب

شهدت سبائك الذهب ثباتًا واضحًا في الأسعار خلال بداية التعاملات، حيث سجلت سبيكة 2 جرام 12834 جنيهًا للبيع، بينما بلغت سبيكة 4 جرام 25668 جنيهًا للبيع. 

كما ثبت سعر سبيكة 5 جرامات عند 32085 جنيهًا للبيع، وسبيكة 10 جرامات عند 64170 جنيهًا للبيع. 

واستقرت سبيكة 31.1 جرام (الأونصة) عند 199800 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار هدوء سعر الذهب اليوم في سوق السبائك والمضاربة.

سعر الجنيه الذهب اليوم بداية التداولات

افتتح الجنيه الذهب تعاملات الأربعاء مستقرًا عند 44680 جنيهًا للشراء و44920 جنيهًا للبيع دون أي تغييرات مقارنة بإغلاق مساء الأمس. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل الدمغة أو المصنعية، وهي عوامل تغير في السعر النهائي للمستهلك.

سعر الذهب اليوم الذهب اليوم الذهب سعر الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر أسعار سبائك الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

ترشيحاتنا

فورد فييستا

فورد تلجأ لشركة سيارت فرنسية لإحياء "فييستا" الكهربائية

هاتف Xiaomi 17

مع قرب انطلاقه عالميا .. إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi 17

الهجمات السيبرانية

بعد بيان مجلس الوزراء.. كيف تحمي هاتفك من الاختراق بالخطوات في أندرويد و آيفون

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد