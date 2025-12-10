نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا واضحًا خلال بداية تعاملات الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بعدما تراجع الأصفر بنحو 80 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة بالأسبوع الماضي ، بينما هبط الجنيه الذهب بنحو 640 جنيها.

ويأتي هذا الهدوء في تحركات الأسعار بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهو القرار الذي ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.



ويعد هذا الترقب أحد أهم العوامل التي تسهم في بقاء سعر الذهب اليوم عند مستويات ثابتة خلال الساعات الأولى من التداول.

سعر الذهب عيار 18 الآن

استهل جرام الذهب عيار 18 تعاملات اليوم محافظًا على الاستقرار الكامل، حيث سجل 4791 جنيهًا للشراء و4812 جنيهًا للبيع، دون أي تحركات جديدة مقارنة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء.

هذا العيار من أكثر الأعيرة انتشارًا خاصة في محافظات الصعيد نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى، ومع ذلك ظل سعر الذهب اليوم لعيار 18 ثابتًا في محلات الصاغة في انتظار تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

بدأ عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في سوق الذهب، تعاملات اليوم عند مستوى 6388 جنيهًا للشراء و6417 جنيهًا للبيع.

وجاء هذا الثبات ليؤكد استمرار حالة الهدوء في حركة سعر الذهب اليوم داخل السوق، خاصة في ظل غياب مؤشرات فورية على تغيّر الأسعار قبل قرار الفيدرالي المرتقب.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

حافظ عيار 21، الأكثر مبيعًا وشعبية في السوق، على مستويات إغلاق جلسة الأمس دون أي تحركات، ليسجل 5590 جنيهًا للشراء و5615 جنيهًا للبيع.



يعد هذا الاستقرار امتدادًا لحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، خصوصًا أن سعر الذهب اليوم لعيار 21 هو الأكثر تأثيرًا على سوق المشغولات الذهبية، وبالتالي فإن أي تغيير فيه ينعكس على السوق بأكملها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء

استمر عيار 14 عند مستوياته المستقرة أيضًا، حيث بدأ تعاملات الصباح عند 3726 جنيهًا للشراء و3743 جنيهًا للبيع.

ومع محدودية الإقبال على هذا العيار مقارنة بالأعيرة الأخرى، ظل سعر الذهب اليوم لعيار 14 دون أي تغيّر يُذكر.

أسعار سبائك الذهب

شهدت سبائك الذهب ثباتًا واضحًا في الأسعار خلال بداية التعاملات، حيث سجلت سبيكة 2 جرام 12834 جنيهًا للبيع، بينما بلغت سبيكة 4 جرام 25668 جنيهًا للبيع.

كما ثبت سعر سبيكة 5 جرامات عند 32085 جنيهًا للبيع، وسبيكة 10 جرامات عند 64170 جنيهًا للبيع.

واستقرت سبيكة 31.1 جرام (الأونصة) عند 199800 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار هدوء سعر الذهب اليوم في سوق السبائك والمضاربة.

سعر الجنيه الذهب اليوم بداية التداولات

افتتح الجنيه الذهب تعاملات الأربعاء مستقرًا عند 44680 جنيهًا للشراء و44920 جنيهًا للبيع دون أي تغييرات مقارنة بإغلاق مساء الأمس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل الدمغة أو المصنعية، وهي عوامل تغير في السعر النهائي للمستهلك.