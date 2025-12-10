قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد"  أسعار الذهب  اليوم، الأربعاء، 10 ديسمبر 2025.

تفاصيل الأسعار:

الذهب عيار 18: 4812 جنيهًا

الذهب عيار 21: 5615 جنيهًا

الذهب عيار 24: 6417 جنيهًا

الجنيه الذهب: 44920 جنيهًا

تسعير الذهب يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والتجارية التي تؤثر في السوق العالمي والمحلي. إليك أبرز العوامل التي تحدد سعر الذهب:

1. العرض والطلب

الطلب العالمي: كلما زاد الطلب على الذهب، سواء في مجال الصناعات مثل المجوهرات أو كاحتياطي من قبل الحكومات، ارتفع السعر. كما أن أي زيادة في الطلب من دول كبيرة مثل الهند والصين تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

العرض العالمي: إذا كانت كمية الذهب المتاحة في السوق أقل، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. تذبذب الإنتاج من المناجم أو إغلاق بعض المصادر يؤدي أيضًا إلى قلة العرض وبالتالي زيادة الأسعار.

2. أسعار الدولار الأمريكي

الذهب عادة ما يُسعر بالدولار الأمريكي، لذا فإن تقلبات الدولار تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب. عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب أرخص للشراء من قبل الأشخاص الذين يحملون عملات أخرى، مما يزيد من الطلب ويرتفع السعر. والعكس صحيح إذا ارتفع الدولار.

3. التضخم

يُعتبر الذهب من أدوات التحوط ضد التضخم، حيث يميل الناس إلى شراء الذهب عندما يتوقعون زيادة في الأسعار (التضخم). في فترات التضخم المرتفع، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة، مما يؤدي إلى زيادة السعر.

4. الظروف الاقتصادية والسياسية

الأزمات الاقتصادية أو السياسية، مثل الحروب أو الأزمات المالية العالمية، قد تدفع المستثمرين إلى التحوط بالذهب باعتباره استثمارًا آمنًا. في أوقات عدم الاستقرار، يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن مما يرفع السعر.

5. أسعار الفائدة

عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين لأنه لا يحمل فوائد كالسندات أو الودائع البنكية. وبالتالي، يتجه الكثيرون للاستثمار في الذهب عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يرفع أسعاره.

6. التقارير الاقتصادية العالمية

تقارير مثل مؤشر أسعار المستهلك، الناتج المحلي الإجمالي، أو مؤشرات البطالة تؤثر أيضًا في سعر الذهب. في حال كانت هذه المؤشرات تشير إلى ضعف الاقتصاد، يزداد الطلب على الذهب.

7. السياسات النقدية للبنوك المركزية

سياسات البنوك المركزية، خاصة في دول مثل الولايات المتحدة، تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب. إذا قررت البنوك المركزية طباعة مزيد من النقود أو خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الذهب.

8. التوترات الجيوسياسية

الحروب أو التوترات السياسية مثل النزاعات العسكرية أو الأزمات الدبلوماسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن، حيث يفضل المستثمرون الاستثمار في الذهب عندما تكون هناك مخاطر سياسية أو اقتصادية.

9. التقلبات في أسواق الأسهم

إذا كانت أسواق الأسهم غير مستقرة أو تتعرض لتقلبات شديدة، يفضل المستثمرون اللجوء إلى الذهب كاستثمار آمن، مما يدفع بأسعار الذهب للارتفاع.

10. الاستثمار المؤسسي والتجار

حركة الأسواق المالية الكبرى، مثل صناديق التحوط، أو تحركات كبار المستثمرين في سوق الذهب، تؤثر بشكل كبير على الأسعار. إذا قرر المستثمرون الكبار ضخ المزيد من الأموال في الذهب، سترتفع أسعاره.

11. تغيرات في إنتاج الذهب

إذا انخفض إنتاج الذهب بسبب قلة الاكتشافات الجديدة أو صعوبة استخراج الذهب، فإن العرض المحدود قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.

12. التكنولوجيا

تطور تقنيات التعدين وطرق استخراج الذهب يمكن أن تؤثر على التكلفة، وبالتالي على السعر. 

إذا أصبح من الممكن استخراج الذهب بكفاءة أعلى أو بتكاليف أقل، قد تؤدي هذه العوامل إلى انخفاض الأسعار.

الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب اليوم

