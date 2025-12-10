محافظ الأقصر يتفقد غرفة عمليات الشبكة الوطنية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025



تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الشبكة الوطنية لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، وأعضاء غرفة العمليات.

وأكد محافظ الأقصر، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو ملاحظات ترد من الميدان، بما يضمن تيسير عملية التصويت أمام المواطنين فى أجواء من الانضباط والشفافية.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن العملية الانتخابية داخل محافظة الأقصر تسير بانتظام، وأن كافة اللجان فتحت فى موعدها، مشيداً بجهود رجال الأمن فى تأمين اللجان ومحيطها، وبالتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية.