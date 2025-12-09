سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصر

تمكنت مباحث بندر الأقصر من إسقاط أحد أخطر مروّجي المواد المخدرة في منشأة العماري، بعد ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من السموم قبل ترويجها داخل المنطقة.

وكان قد تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر اخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية، حول نشاط مشبوه لأحد العناصر الإجرامية الذي اعتاد ترويج المخدرات وسط الأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث بندر الأقصر، لتتمكن من ضبط المتهم «ع.م» البالغ من العمر 35 عامًا، عاطل ومقيم بمنشأة العماري، وله سوابق في النشاط ذاته.

تم ضبط بحوزته على 500 قرص كبتاجون مخدر، و2 كيلوجرام من الحشيش، و20 جراما من البانجو، إضافة إلى سلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه للتواصل مع زبائنه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وبحيازة السلاح الأبيض لاستخدامه في تجهيز الأحراز والدفاع عن النفس، كما كشف عن استخدام الهاتف في التواصل مع العملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.