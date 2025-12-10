قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

أسماء عبد الحفيظ

الضغط النفسي، في السنوات الأخيرة، كشفت الدراسات الطبية عن تأثيرات واسعة وخطيرة للضغط النفسي على جسم المرأة، تتعدى الصداع والتوتر التقليدي لتصل إلى مستويات أعمق تمسّ المناعة والهرمونات والقلب وحتى الذاكرة. 

ومع ارتفاع معدلات التوتر بين النساء في مصر خلال عام 2025 بسبب ضغوط العمل والحياة الأسرية والأزمات الاقتصادية، أصبح فهم هذه التأثيرات ضرورة لحماية الصحة النفسية والجسدية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يتفاعل جسم المرأة مع التوتر؟

عند التعرض للضغط، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين. ورغم أن هذه العملية طبيعية، إلا أن استمرارها يسبب ما يسمى بـ التوتر المزمن. وتشير الأبحاث إلى أن النساء أكثر حساسية لهذه التغيرات بسبب طبيعة أجسادهن البيولوجية وتفاعل الهرمونات الأنثوية.

تأثيرات لم نكن نعرفها العلم يفاجئنا

1. اضطراب الدورة الشهرية

ارتفاع الكورتيزول يؤدي لتأخير التبويض واضطراب الدورة الشهرية، وقد يسبب نزيفًا غير منتظم أو ضعف الخصوبة مؤقتًا. وتُظهر الإحصاءات أن 70% من النساء العاملات يعانين من تغيّر في الدورة خلال فترات الضغط الشديد.

2. تخزين الدهون في منطقة البطن

التوتر يجعل الجسم يخزن الدهون حول البطن تحديدًا. ويُعرف ذلك بـ "السمنة التوترية"، وهي أكثر انتشارًا لدى النساء بعد سن الثلاثين.

3. ضعف المناعة

يؤدي التوتر الطويل إلى انخفاض كريات الدم البيضاء، ما يجعل المرأة عرضة للإنفلونزا، الالتهابات، وحساسية الجلد.

4. مشاكل القلب والضغط المرتفع

الدراسات الحديثة تربط بين الإجهاد المزمن وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، خاصة لدى النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات متعددة بين البيت والعمل.

5. تساقط الشعر وبهتان البشرة

الضغط النفسي يؤثر مباشرة في بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقط واضح، بالإضافة إلى ظهور الهالات السوداء وبهتان الوجه نتيجة اضطراب النوم.

6. ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز

الكورتيزول المرتفع يؤثر على منطقة "الهيبوكامبس" المسؤولة عن الذاكرة، ما يجعل المرأة أكثر عرضة للنسيان وتشوش الأفكار.

لماذا تتأثر النساء أكثر من الرجال؟

يشير العلماء إلى أن المرأة بطبيعتها تمتلك شبكة هرمونية شديدة الحساسية. كما أنها غالبًا تتحمل الأعباء النفسية والعاطفية داخل الأسرة، مما يضاعف تأثير الضغط عليها مقارنة بالرجل.

كيف تحمي المرأة نفسها من آثار التوتر؟

1. الرياضة لمدة 20 دقيقة يومياً

تقلل مستوى الكورتيزول بنسبة قد تصل إلى 30%.

2. النوم الكافي

7 ساعات على الأقل للحفاظ على توازن الهرمونات.

3. طعام مضاد للالتهاب

مثل السلمون، الخضروات الخضراء، الزنجبيل، المكسرات.

4. التنظيم وتقليل الفوضى اليومية

يساعد في التحكم في الضغط الذهني.

5. التفاعل الاجتماعي الصحي

فضفضة مع صديقة مقربة أو مختص نفسي.

الضغط النفسي الضغط النفسي عند النساء تأثير التوتر على المرأة هرمونات التوتر صحة المرأة الإجهاد المزمن ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة الصداع والتوتر

