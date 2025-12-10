جولة ميدانية لمسئولي المجتمعات العمرانية لمُراقبة المشاريع والخدمات بالشيخ زايد

استقبلت مدينة الشيخ زايد زيارة ميدانية لكل من المهندس خالد أحمد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد شوقي، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال التنموية والخدمية بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التنمية بمدينة الشيخ زايد.

وكان في استقبالهم المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، حيث اصطحبت الوفد في جولة ميدانية شملت عددًا من الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، وكذلك التجول في الشوارع داخل أحياء المدينة المختلفة.

وخلال الجولة، أكد مسؤولو الهيئة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية، والعمل على إزالة أي معوقات، بما يحقق رؤية تطوير مدينة الشيخ زايد، ويرتقي بالمستوى العمراني والخدمي، ويحسّن جودة الحياة للسكان.