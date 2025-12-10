ليست خادشة للحياء| سر الضجّة حول أغنية «ننه هو».. ودوللي شاهين تكشف الحقيقة |فيديو

أكدت الفنانة دوللي شاهين أن الجدل المثار حول أغنيتها «ننه هو» غير مُبرّر، مشيرة إلى أن العمل لا يحتوي على أي ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء كما يروّج البعض.

وقالت دوللي شاهين -خلال ندوتها في موقع «صدى البلد»- إن الانتقادات التي طالت الأغنية تعتمد على أفكار نمطية وتفسيرات غير واقعية، مضيفة: «الأغنية بسيطة وموجّهة لجمهور واسع، ولا تتعارض مع الذوق العام، واستغربت حجم الهجوم الذي تلقّته دون سبب واضح».

وأوضحت دوللي أنها اعتادت التعامل مع الضجة المصاحبة لأعمالها بهدوء، مؤكدة أن «ننه هو» حققت انتشارًا كبيرًا ونِسَب مشاهدة مرتفعة منذ طرحها حتى الآن، وهو ما يعكس ـ بحسب قولها ـ تقبّل الجمهور الحقيقي بعيدًا عن التعليقات المبالغ فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت دوللي شاهين أنها تواصل التحضير لأعمال جديدة ستكشف عنها قريبًا، واعدةً جمهورها بتقديم محتوى مختلف ومتنوع خلال الفترة المقبلة.