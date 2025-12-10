الكنز | القصة الكاملة لـ مُعاقبة 3 عاطلين بالمُشدّد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة حلوان.

تفاصيل القضية



وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنهم حازوا أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار عبارة عن مقطع ودلو بلاسيتك وسلم حبلي وخرطوم لسحب المياه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.



وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المبينة بالوصف السابق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات مفادها قيام شخص بالتنقىب عن الآثار برفقة آخرين بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على أدوات التنقيب.