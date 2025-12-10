قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تحت النار مُجددًا .. جيش الاحتلال ينسف منازل في حي التفاح وخان يونس
الأرصاد تحذر: أمطار مُتواصلة وبرودة الصباح تضرب الشمال والوجه البحري
مفاوضات الأهلي مع «النعيمات».. «الحديدي» يكشف أزمة المنتخب وأسرار غرفة خلع الملابس
تعليق مُثير لـ صبري فواز بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب | ماذا قال؟
أمير عزمي مجاهد: منظومة الكرة مُنهارة.. ولا يجوز تحميل «طولان» المسئولية وحده
الكنز | القصة الكاملة لـ مُعاقبة 3 عاطلين بالمُشدّد 5 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار
يوم مصيري .. أسعار الذهب الأربعاء 10-12-2025
خبير إسرائيلي يكشف: ترامب قادر على إجبار «نتنياهو» على التهدئة في الشرق الأوسط |فيديو
علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية
هل الصلاة جماعة بمكان العمل تعادل أجرها في المسجد؟.. الإفتاء توضح
خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية
ليست خادشة للحياء| سر الضجّة حول أغنية «ننه هو».. ودوللي شاهين تكشف الحقيقة |فيديو
اقتصاد

يوم مصيري .. أسعار الذهب الأربعاء 10-12-2025

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سادت حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرّر انعقاده هذا الأسبوع لتحديد اتجاه أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الهدوء في حركة المعدن الأصفر في ظل مناخ من الحذر يسيطر على الأسواق العالمية قبيل صدور قرارات السياسة النقدية الجديدة، بينما يواصل المتعاملون مراقبة التطورات عن كثب انتظارًا لما ستسفر عنه اجتماعات الفيدرالي اليوم وغدًا الأربعاء.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4209 دولارات. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920  ألف جنيه.

وتتزايد التوقعات بين المستثمرين بشأن خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما يدعم احتمالات تحركات محدودة في أسعار الذهب خلال المدى القصير.

ومن المنتظر أن تحظى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتحديثات الخاصة بالتوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط بمتابعة دقيقة من الأسواق، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الدولار الأمريكي ومستقبل الذهب كملاذ استثماري آمن.

