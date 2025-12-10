يوم مصيري .. أسعار الذهب الأربعاء 10-12-2025

سادت حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرّر انعقاده هذا الأسبوع لتحديد اتجاه أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الهدوء في حركة المعدن الأصفر في ظل مناخ من الحذر يسيطر على الأسواق العالمية قبيل صدور قرارات السياسة النقدية الجديدة، بينما يواصل المتعاملون مراقبة التطورات عن كثب انتظارًا لما ستسفر عنه اجتماعات الفيدرالي اليوم وغدًا الأربعاء.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4209 دولارات.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920 ألف جنيه.

وتتزايد التوقعات بين المستثمرين بشأن خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما يدعم احتمالات تحركات محدودة في أسعار الذهب خلال المدى القصير.

ومن المنتظر أن تحظى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتحديثات الخاصة بالتوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط بمتابعة دقيقة من الأسواق، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الدولار الأمريكي ومستقبل الذهب كملاذ استثماري آمن.