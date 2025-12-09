الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور

حملت هيئة المجتمعات العمرانية إحدى شركات المقاولات تكلفة إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث بخط المياه الرئيسي قطر ٩٠٠ مم GRP المغذي لمدينة الشروق، أثناء تنفيذ أعمال خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم من جانب شركة A.M.E.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة المتابعة المستمرة لشبكات المرافق ورفع كفاءتها.

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وعبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، جولة ميدانية لمتابعة موقع الكسر وأعمال الإصلاح الجارية.

وتسبب الكسر في تسرب كميات كبيرة من المياه على طريق بلبيس – العاشر من رمضان، وتم على الفور إيقاف ضخ المياه وبدء أعمال شفطها وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، إلى جانب إخطار جهاز مدينة الشروق لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، مع تحميل الشركة المنفذة تكلفة الإصلاح خصمًا من مستحقاتها المالية.

وأكد مسؤولو الجهاز والهيئة خلال الجولة ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتنسيق الأعمال بين الجهات المنفذة كافة، حفاظًا على كفاءة الشبكات الحيوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.