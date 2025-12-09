قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
آية الجارحي

حملت هيئة المجتمعات العمرانية إحدى شركات المقاولات تكلفة إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث بخط المياه الرئيسي قطر ٩٠٠ مم GRP المغذي لمدينة الشروق، أثناء تنفيذ أعمال خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم من جانب شركة A.M.E.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة المتابعة المستمرة لشبكات المرافق ورفع كفاءتها.

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وعبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، جولة ميدانية لمتابعة موقع الكسر وأعمال الإصلاح الجارية.

وتسبب الكسر في تسرب كميات كبيرة من المياه على طريق بلبيس – العاشر من رمضان، وتم على الفور إيقاف ضخ المياه وبدء أعمال شفطها وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، إلى جانب إخطار جهاز مدينة الشروق لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، مع تحميل الشركة المنفذة تكلفة الإصلاح خصمًا من مستحقاتها المالية.

وأكد مسؤولو الجهاز والهيئة خلال الجولة ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتنسيق الأعمال بين الجهات المنفذة كافة، حفاظًا على كفاءة الشبكات الحيوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

