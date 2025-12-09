متابعة عاجلة لإصلاح كسر خط المياه المغذي لمدينة الشروق .. صور

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وعبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه قطر ٩٠٠ مم GRP المغذي لمدينة الشروق، والذي وقع أثناء تنفيذ أعمال خط الصرف الصحي قطر ١٦٠٠ مم من جانب شركة A.M.E.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة شبكات المرافق ورفع كفاءتها.

وتسبب الكسر في تسرب كميات من المياه على طريق بلبيس – العاشر من رمضان، حيث تم على الفور إيقاف الضخ وبدء أعمال شفط المياه وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، إلى جانب إبلاغ جهاز مدينة الشروق لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة واستكمال الإصلاح خصمًا من مستحقات الشركة المتسببة.

وأكد مسؤولو الجهاز والهيئة خلال الجولة ضرورة الالتزام بمعايير السلامة وتنسيق الأعمال بين جميع الجهات المنفذة، حفاظًا على كفاءة الشبكات الحيوية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.