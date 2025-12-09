ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات بالبنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن



وفي بنك نكست استقر السعر عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، في حين سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.57 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه



وجاء السعر في البنك المصري الخليجي عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وفي كل من بنك تنمية الصادرات والبنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.