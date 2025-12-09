تحرك جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي بلغ 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.



كما سجل في بنك نكست47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدولار 47.57 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الشركة المصرفية نحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



كما وصل السعر في البنك المصري الخليجي عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجّل 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وسجلت الأسعار ذاتها في بنك تنمية الصادرات والبنك الأهلي المصري بواقع 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.