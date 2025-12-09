سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا طفيفًا، وسط ترقب واسع لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، والذي سيحسم اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك في ظل توقعات متزايدة بخفض الفائدة، ما انعكس على تراجع الدولار ودعم أداء المعدن الأصفر.

ويشير محللون إلى أن الذهب يواصل تحقيق مكاسب محدودة مستفيدًا من حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق، إضافةً إلى التوترات الجيوسياسية التي تعزز الإقبال على الأصول الآمنة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4209 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920 آلاف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.