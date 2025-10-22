قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع مفاجيء مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

عاودت أسعار الذهب الارتفاع الان مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الاربعاء 22-10-2025.

وصعد سعر الذهب نمتوسط 50 جنيه في الجرام الواحد مساء التعاملات 

وكانت قد شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرا على المستويين العالمي والمحلي، منذ تعاملات أمس الثلاثاء وحتى منتصف تعاملات اليوم.

ودخلت الاسواق في حالة تصحيح عنيفة حيث هبوط عنيف خلال الساعات الماضية، بانخفاض يتجاوز 7% في الأونصة.

سعر الذهب الان

هبط سعر جرم الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – من مستوى 5900 جنيه وهي أعلى قمة للذهب إلى 5525 جنيهًا، بفارق 375 جنيهًا.

أسعار الذهب 

وكانت اسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا جنونية على مدار أكثر من 8 اسابيع، حيث صعدت أسعار الذهب وسط تجدّد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية التي ساهمت في دعم الأسعار أيضاً.

استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، دفع الذهب إلى تحقق قمم تاريخية جديدة .

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 22-10-2025

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الابعاء 22-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4080 دولارا 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4736 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5525 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6314 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.200 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

