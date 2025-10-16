بيع 11 لوط سيارات وبضائع بمزاد الجمارك بإجمالي 10 ملايين جنيه

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٤٦ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٢ لوط من السيارات بمبلغ ٨٥٨ ألف جنيه و ٩ لوط من البضائع بمبلغ ٩ مليون ٢٤٨ ألف و ٦٠٠ جنيه بإجمالى مباع ١١ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ١٠ مليون و١٠٦ ألف و٦٠٠ جنيه .