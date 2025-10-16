قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي.. الخطوات الكاملة لفتح حساب في البنك مجانًا بدون حد أدنى
خالد العناني في حوار لـ«صدى البلد» :رؤيتي ترتكز على 3 محاور .. وقيادة اليونسكو كأول عربي تضاعف المسؤولية
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بزعم أنه مُقاتل غير شرعي
بعد موافقة البرلمان نهائيا.. ضوابط جديدة لحضور المحامي أثناء الاستجواب
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس بختام التعاملات

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

تباينت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع، في البنوك.

أسعار الدولار اليوم 

يقدم موقع صدى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم بنك نكست 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المصري  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار أبوظبي الأول  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك فيصل  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي المتحد  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي التجاري  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصاردات   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مصر

