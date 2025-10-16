قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
اقتصاد

خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025

محمد يحيي

تعرض سعر الدولار في مصر لهبوط حاد  أمام الجنيه وذلك في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 16-10-2025؛ على مستوي البنوك المصرية

الدولار يهوى

وفقد الدولار أكثر من 30 قرشا من قيمته على أساس أسبوعي منذ بدء تداولات أول الأسبوع الجاري وحتي انتهاء العمل في البنوك المصرية قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل أخر تحديث سجله الدولار مقابل الجنيه بعد انتهاء العمل في الجهاز المصرفي قبل قليل نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل  البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر دولار 

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، البركة"

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاريي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية"

سعر أغلب البنوك

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني، HSBC، الإسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي،مصر، الأهلي المصري، البركة، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، المصري العربي الدولي،المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

سعر البنوك الأخري

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنييه للبيع في بنك القاهرة و نكست

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنكي " سايب، بيت التمويل الكويتي".

