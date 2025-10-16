خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025

تعرض سعر الدولار في مصر لهبوط حاد أمام الجنيه وذلك في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 16-10-2025؛ على مستوي البنوك المصرية

الدولار يهوى

وفقد الدولار أكثر من 30 قرشا من قيمته على أساس أسبوعي منذ بدء تداولات أول الأسبوع الجاري وحتي انتهاء العمل في البنوك المصرية قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل أخر تحديث سجله الدولار مقابل الجنيه بعد انتهاء العمل في الجهاز المصرفي قبل قليل نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، البركة"

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاريي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية"

سعر أغلب البنوك

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني، HSBC، الإسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي،مصر، الأهلي المصري، البركة، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، المصري العربي الدولي،المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

سعر البنوك الأخري

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار امام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنييه للبيع في بنك القاهرة و نكست

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنكي " سايب، بيت التمويل الكويتي".