في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.59 جنيهًا للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، بتراجع قرش، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.

دولار سعر السوق بنوك

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

الأسواق الآسيوية تواصل صعودها مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الامريكية

الأسواق الآسيوية تواصل صعودها مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لحماية الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي من التعذيب الممنهج

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لحماية الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي من التعذيب الممنهج

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

