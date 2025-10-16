الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.58 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.59 جنيهًا للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، بتراجع قرش، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.