من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
اقتصاد

تفاصيل إيداع الشيكات في ماكينات الـ ATM

محمد يحيي

تستهدف البنوك المصرية تطوير كافة المنتجات المقدمة للعملاء سواء الأفراد أو الشركات ضمن توجهات البنك المركزي لجذب المزيد من الشرائح للجهاز المصرفي.

يوجه البنك المركزي المصري بصورة مستمرة على تطوير كافة الخدمات البنكية المقدمة على مستوى الفروع وتطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكي لتيسير التعاملات بين البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء للتيسير على العملاء والشرائح المستهدفة

خدمات إيداع الشيكات عبر ماكينات الـATM

كشف أحد البنوك القطرية الخاصة في مصر عن إتاحة  خدمات إيداع الشيكات للمرة الآولي من خلال مجموعة مختارة من أجهزة الصراف الآلي  ATM المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على توفير حلول مصرفية مبتكرة تسهّل على العملاء إجراء معاملاتهم اليومية.

تفاصيل الخدمة 

وتُمكّن الخدمة الجديدة العملاء من إيداع الشيكات بسهولة وأمان على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر أجهزة الصراف الآلي المجهزة خصيصًا لذلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة العملاء من الأفراد والشركات، ودعم استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية المتاحة عبر القنوات الإلكترونية.

وأكد البنك أن الخدمة متاحة حاليًا في عدد من المواقع، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا لتغطي شبكة أوسع من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.

