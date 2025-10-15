تفاصيل إيداع الشيكات في ماكينات الـ ATM

تستهدف البنوك المصرية تطوير كافة المنتجات المقدمة للعملاء سواء الأفراد أو الشركات ضمن توجهات البنك المركزي لجذب المزيد من الشرائح للجهاز المصرفي.

يوجه البنك المركزي المصري بصورة مستمرة على تطوير كافة الخدمات البنكية المقدمة على مستوى الفروع وتطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكي لتيسير التعاملات بين البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء للتيسير على العملاء والشرائح المستهدفة

خدمات إيداع الشيكات عبر ماكينات الـATM

كشف أحد البنوك القطرية الخاصة في مصر عن إتاحة خدمات إيداع الشيكات للمرة الآولي من خلال مجموعة مختارة من أجهزة الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على توفير حلول مصرفية مبتكرة تسهّل على العملاء إجراء معاملاتهم اليومية.

تفاصيل الخدمة

وتُمكّن الخدمة الجديدة العملاء من إيداع الشيكات بسهولة وأمان على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر أجهزة الصراف الآلي المجهزة خصيصًا لذلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة العملاء من الأفراد والشركات، ودعم استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية المتاحة عبر القنوات الإلكترونية.

وأكد البنك أن الخدمة متاحة حاليًا في عدد من المواقع، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا لتغطي شبكة أوسع من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.