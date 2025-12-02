المتحدث باسم وزارة الخارجية يكشف تفاصيل إطلاق سراح 3 مصريين في مالي

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الثلاثة مواطنين المصريين تم إطلاق سراحهم في مالي بصحة جيدة، مشيرا إلى أن الجالية المصرية في مالي معظمهم يعمل في التجارة أو شركات مصرية.

وقال تميم خلاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن وزارة الخارجية نجحت بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، في إطلاق سراح المواطنين الثلاثة المختطفين في مالي بعد حوالي خمس أسابيع من اختطافهم على يد إحدى الجماعات المسلحة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصالات على أعلى مستوى شملت تواصل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره المالي، إلى جانب متابعة يومية من السفير المصري في مالي مع السلطات المالية لضمان توفير الحماية وإتمام عملية الإفراج.