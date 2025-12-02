قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. وكيل الصحة يترأس اجتماع تفعيل تقييم المنشآت التعليمية.. ومشروعك يقدم تسهيلات تمويلية لدعم الشباب

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

وكيل صحة الوادى الجديد يترأس اجتماع تفعيل تقييم المنشآت التعليمية

ترأس الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تفعيل تقييم المنشآت التعليمية ضمن خطة الإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك بهدف تعزيز عوامل السلامة الصحية داخل المدارس ورفع كفاءة منظومة الوقاية.

- تفعيل الدور الوقائي لحماية الطلاب داخل المدارس

حضر الاجتماع ممثلو إدارة الطب الوقائي وإدارة الثقافة الصحية، والسن المدرسي، والأمراض المعدية والترصّد، بالإضافة إلى إدارة المعامل وإدارة التمريض، حيث تمت مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان بيئة تعليمية آمنة، وآليات المتابعة الدورية، وتوحيد الجهود بين الإدارات المعنية لتنفيذ التقييم وفق المعايير المعتمدة.

وأكد وكيل الصحة بالمحافظة خلال الاجتماع على أهمية الدور الوقائي في حماية صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطط الترصد المبكر، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز التعاون بين الإدارات لضمان تطبيق التوصيات على أرض الواقع بالشكل الأمثل.

مركز الخارجة: مشروعك يقدم تسهيلات تمويلية بـ 5% فائدة متناقصة لدعم الشباب


نظمت مبادرة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد سلسلة من اللقاءات المباشرة والميدانية مع المستثمرين في مقار مشروعاتهم المختلفة، بتوجيهات جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وفي خطوات عملية نحو دعم التنمية والاستثمار، وبالتعاون والتنسيق المثمر مع مكتب الاستثمار بالمركز.

لقاءات تعريفية بمزايا مبادرة مشروعك

وتأتي ​هذه اللقاءات تأتي في إطار الحرص على توصيل كافة المعلومات حول فرص التمويل المتاحة والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية.

يتم تقديم العديد من ​مزايا التمويل لمختلف ​المشروعات الصناعية - الزراعية - الخدمية -الحيوانية - السياحية

​وذلك بسعر فائدة متناقصة ومميزة لا تتجاوز (5%)، وذلك بسعر فائدة البنك المركزي المعتمد للمبادرات التنموية، وتضمن هذه الميزة تخفيف العبء المالي على المستثمرين وتوفير سيولة أكبر لضخها في توسعة وتطوير مشاريعهم، مما يعزز من فرص نجاحها ونموها المستدام.

رياضة الوادى الجديد: استمرار فعاليات مبادرة كمل الزغروطه بمركز شباب الخارجة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بالتعاون المبرم مع مركز شباب مستقبل بقطاع الخارجة، مبادرة كمل الزغروطه لتنمية الأسرة المصرية لتصبح أسرة كاملة صحية خالية من الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب بمشاركه 114مشارك، فى إطار خطة وزاره الشباب والرياضة، وبإشراف ومتابعة الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

حاضرت فى فعاليات المبادرة المدربة غاده محمد فهيم

حيث تم شرح أهداف المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وضرورة عمل الفحص الطبي قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الشائعة من زواج الأقارب، والتنويه عن المدة الزمنية للمبادرة والفئات المستهدفة.

مخاطر وسلبيات زواج الأقارب

وشملت فعاليات المبادرة سلبيات الزواج من الأقارب والذى قد يُنتج أطفالًا يعانون صعوبات في الإدراك، وعيوبًا في القلب، وإعاقات سمعية، فضلًا عن غيرها من الأمراض الوراثية، كما قد يزيد هذا النمط من الزواج، من فرص وراثة الطفل نسختين من جينات معيبة من أحد الأقارب 'السلف' المشتركين بين الأب والأم، وبالتالي تكريس اضطرابات جينية متنحية.

وفى نهايه المبادرة دارت حوارات ونقاشات بين الشباب، في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، من خلال نشر الوعي بمخاطر زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضه بالمحافظة.

صحة الوادى الجديد: بدء أعمال إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية القصر في الداخله

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن بدء أعمال إزالة المباني القديمة للوحدة الصحية بقرية القصر، تمهيدًا لإنشاء مبنى جديد لوحدة صحية متكاملة، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للتطوير الشامل ورفع كفاءة منشآتها الصحية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم ومتابعة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

- تنفيذ أعمال المشروع

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وأن الوحدة الجديدة ستشمل خدمات طبية موسعة تواكب احتياجات الأهالي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار صبحى إلى أنه سيتم الإحلال والتجديد للموقع بالكامل ضمن خطة التطوير، مؤكدًا أن العمل يجري وفق جدول زمني محدد لضمان الانتهاء في أقرب وقت ممكن، وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الصحي وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتطورة لأهالي مركز الداخلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

