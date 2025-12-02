قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
3 أدعية عن النبي للشفاء والوقاية من الحسد.. لا تغفل عنها
أمر غير مقبول.. حازم إمام يرد على تصريحات فيريرا بشأن الزمالك
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود
محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة
خطر على النظام الاجتماعي.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
مفاجأة صادمة.. محامي رمضان صبحي يكشف نسبة قبول المحكمة الفيدرالية لطعن المنشطات
جيش الإحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية
المتحدث باسم وزارة الخارجية يكشف تفاصيل إطلاق سراح 3 مصريين في مالي
الشتا يدق البيبان| الأرصاد الجوية: أمطار على كفر الشيخ والسواحل الشمالية خلال ساعات
جدول ترددات القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 على نايل وعرب سات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهير جودة عن زفاف أروى: ليلة تكتب في أساطير القاهرة

سهسر جوده من حفل زفاف أروي جوده
سهسر جوده من حفل زفاف أروي جوده
ميرنا محمود

عبرت الإعلاميه سهير جودة عن سعادتها بحفل زفاف الفنانة أروي جودة  زوجها رجل الاعمال جون باتيست برسالة حب نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وشاركت سهير جودة صورا من الفرح  وعلقت كاتبه :ليلة تُكتب في أساطير القاهرة.. ليلة كما لو كتبها الزمان خصيصاً لها… فرح مصري أصيل، كلاسيكي، مبهر.

و أضافت :في ليلة تتنفس الجمال، خرجت أروى جودة كأنها نجمة في سماء القاهرة، ضوءها يرقص مع أنغام الزفة البلدي، ومع صوت أغنية نازلة السلالم، كأن الأرض نفسها تحتفل معها.

و تابعت:الديكور كان مصرياً أصيلًا، شمعدانات تتلألأ، وزينة تعكس روح المكان، وكل تفصيلة تحكي أصالة وسحراً،وسط كل هذا البهاء، كانت صفاء أبو السعود واقفة بجانب أروى،كخالة، كعيلة، كحضن دافئ يمشي مع كل خطوة.


و استكملت :وجهها لم يكن مجرد حضور، بل كان طمأنينة صافية، يهدّي المكان، ويزيد دفء اللحظة. ابتسامتها، نظرتها، وصمتها ومع الموسيقى والزفة، كانت أروى تلمع ببهجتها الخاصة… ترقص بخفة، وكأن الأرض كلها ترقص معها.


و أشارت :وفي لحظة فرحة ، تقليدها للراقصة يعكس بساطة وسعادة اللحظة، بعيداً عن أي تكلف،وزغاريدها، التي أطلقتها بنفسها، كانت موسيقى إضافية تملأ المكان حياة.

وعن عريس أروي جودة قالت :العريس جون باتيست، رجل الأعمال الإيطالي الفرنسي، لم يكن مجرد شريك حياة بل كان رمزاً للأناقة والذوق الرفيع، رجل سيلفر فوكس بمعنى الكلمة، يعكس شياكة واضحة في كل حركة ونظرة.


و اختتمت :والثنائي اختار اثنين لوك… فخامة وأناقة، لكن بروح مصرية أصيلة تسر العين والقلب معاً،الفرح لم يكن مجرد احتفال،كان رحلة عبر الأصالة، الأناقة، فرح مصري أصيل، مبهر…
لكن بسيط بما يكفي ليبقى في القلب… إلى الأبد. 

كانت الفنانة المصرية أروى جودة احتفلت بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

أجواء حفل زفاف أروى جودة
شهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعل الحضور مع الزفة ودخول العروسين، ليعمّ المكان أجواء من الفرح والتصفيق، فيما التقط الضيوف الصور التذكارية التي وثّقت لحظات الاحتفال.

حضور فني لافت
حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الحفل لتهنئة أروى، من بينهم مجموعة من الفنانين الذين تجمعهم بها صداقات قوية، وقدّموا لها كلمات التهنئة متمنّين لها حياة سعيدة مستقرة.

فرحة العروس
وعبّرت أروى جودة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، مؤكدة أنها تعيش أسعد لحظات حياتها، وموجهة الشكر لكل من شاركها الاحتفال أو قدّم لها التهاني.

ختام الحفل
اختُتمت السهرة بأغنيات راقصة شارك فيها العروسان وضيوفهما، وسط أجواء احتفالية امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.

سهير جوده اروي جوده زفاف اروي جوده حفل زفاف اروي جوده اروي جوده زوجها رجل الاعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

ميتة السوء

حقيقة ميتة السوء.. علي جمعة: النبي استعاذ منها فاتقوها بهذا العمل

الدكتور هاني تمّام

أستاذ بالأزهر يوضح أعظم الأحاديث التي بينت كيف يكون الإنسان راقيا

الدكتور معوض حماد عبد الوهاب

تكليف الدكتور معوض حماد عبد الوهاب مديرًا للإدارة العامة للدعوة والأوقاف بالمنوفية

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد