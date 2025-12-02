سهير جودة عن زفاف أروى: ليلة تكتب في أساطير القاهرة

عبرت الإعلاميه سهير جودة عن سعادتها بحفل زفاف الفنانة أروي جودة زوجها رجل الاعمال جون باتيست برسالة حب نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وشاركت سهير جودة صورا من الفرح وعلقت كاتبه :ليلة تُكتب في أساطير القاهرة.. ليلة كما لو كتبها الزمان خصيصاً لها… فرح مصري أصيل، كلاسيكي، مبهر.

و أضافت :في ليلة تتنفس الجمال، خرجت أروى جودة كأنها نجمة في سماء القاهرة، ضوءها يرقص مع أنغام الزفة البلدي، ومع صوت أغنية نازلة السلالم، كأن الأرض نفسها تحتفل معها.

و تابعت:الديكور كان مصرياً أصيلًا، شمعدانات تتلألأ، وزينة تعكس روح المكان، وكل تفصيلة تحكي أصالة وسحراً،وسط كل هذا البهاء، كانت صفاء أبو السعود واقفة بجانب أروى،كخالة، كعيلة، كحضن دافئ يمشي مع كل خطوة.



و استكملت :وجهها لم يكن مجرد حضور، بل كان طمأنينة صافية، يهدّي المكان، ويزيد دفء اللحظة. ابتسامتها، نظرتها، وصمتها ومع الموسيقى والزفة، كانت أروى تلمع ببهجتها الخاصة… ترقص بخفة، وكأن الأرض كلها ترقص معها.



و أشارت :وفي لحظة فرحة ، تقليدها للراقصة يعكس بساطة وسعادة اللحظة، بعيداً عن أي تكلف،وزغاريدها، التي أطلقتها بنفسها، كانت موسيقى إضافية تملأ المكان حياة.

وعن عريس أروي جودة قالت :العريس جون باتيست، رجل الأعمال الإيطالي الفرنسي، لم يكن مجرد شريك حياة بل كان رمزاً للأناقة والذوق الرفيع، رجل سيلفر فوكس بمعنى الكلمة، يعكس شياكة واضحة في كل حركة ونظرة.



و اختتمت :والثنائي اختار اثنين لوك… فخامة وأناقة، لكن بروح مصرية أصيلة تسر العين والقلب معاً،الفرح لم يكن مجرد احتفال،كان رحلة عبر الأصالة، الأناقة، فرح مصري أصيل، مبهر…

لكن بسيط بما يكفي ليبقى في القلب… إلى الأبد.

كانت الفنانة المصرية أروى جودة احتفلت بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

أجواء حفل زفاف أروى جودة

شهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعل الحضور مع الزفة ودخول العروسين، ليعمّ المكان أجواء من الفرح والتصفيق، فيما التقط الضيوف الصور التذكارية التي وثّقت لحظات الاحتفال.

حضور فني لافت

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الحفل لتهنئة أروى، من بينهم مجموعة من الفنانين الذين تجمعهم بها صداقات قوية، وقدّموا لها كلمات التهنئة متمنّين لها حياة سعيدة مستقرة.

فرحة العروس

وعبّرت أروى جودة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، مؤكدة أنها تعيش أسعد لحظات حياتها، وموجهة الشكر لكل من شاركها الاحتفال أو قدّم لها التهاني.

ختام الحفل

اختُتمت السهرة بأغنيات راقصة شارك فيها العروسان وضيوفهما، وسط أجواء احتفالية امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.