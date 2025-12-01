جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن أحدث أعمالها المنتظر عرضه، وهو مسلسل “خلايا رمادية” والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في الدراما المصرية، وكشفت أيضًا عن كواليس دخولها عالم الغناء بعد تسجيلها لأغنية.

وقالت جومانا مراد خلال لقائها مع et بالعربي: إن طبيعية المسلسل ودورها بمثابة مفاجأة لجمهورها، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

وعن مشاركتها في موسم الرياض بعمل مسرحي؛ أعربت جومانا مراد عن سعادتها بالمشاركة في عمل مسرحي لأول مرة ضمن موسم الرياض، خاصة أن دورها يحمل الطابع الكوميدي.

وتحدثت جومانا مراد عن أول أغنية كان من المقرر أن تطرحها منذ فترة، وقالت إنها بعد أن انتهت من تسجيل الأغنية؛ شعرت أنها لا تريدها وتركت الموضوع بشكل نهائي، وعلقت مازحة: “أنا مُودِيَّة جدا، وكنت مقتنعة بالموضوع، بس بعد كده لقيت نفسي مش عايزاها”.

وسبق أن شاركت النجمة جومانا مراد في حفل «ذا جراند بول الملكي»، الذي أقيم لأول مرة في مصر داخل قصر عابدين التاريخي.

وخطفت الأنظار بإطلالة ملكية أبهرت حاضري الحفل، مرتدية فستانًا فخمًا ممزوجًا بين الأصفر الذهبي الصارخ والأسود، بتصميم يجمع بين الأناقة والرقي.

وجاء الجزء العلوي من الفستان مصنوعًا من الدانتيل الأسود الفاخر على شكل زخارف أنيقة، مع ياقة على شكل قلب (كورسيه) أبرزت جمال قوامها برقي، أما الجزء السفلي فكان واسعًا ومنفوشًا بطبقات من القماش اللامع باللون الأصفر الزاهي، مما منح الإطلالة طابعًا ملكيًا متكاملًا يليق بأجواء الحفل الفخم.

جومانا مراد وحفل «ذا جراند بول الملكي»

وقالت جومانا مراد: «سعدت جدًا بالمشاركة في هذا الحفل الفخم الذي يجمع بين الأناقة والعمل الإنساني، ففكرته تعكس قيمة العطاء والتكافل التي نحتاجها دائمًا في مجتمعاتنا».

وأكدت جومانا مراد أن مثل هذه الفعاليات تبرهن على أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للخير والتأثير الإيجابي، معربة عن فخرها بالمشاركة وسط نخبة من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي الذين اجتمعوا من أجل هدف نبيل واحد.

واختتمت حديثها قائلة: «أعتز بكوني جزءًا من هذا الحدث الذي يجسد معنى الإنسانية الحقيقية، ويُظهر أن الجمال الحقيقي هو في العطاء، والحفل يُقام بالمجان لمصر باعتباره حدثًا خيريًا يهدف إلى دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم».