صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

بدأت فعاليات اليوم الأول للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في القاهرة في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا أجنحة دولية من 25 دولة.

وعلى هامش معرض إيديكس 2025، تفقد "صدى البلد" جناح مجموعة أمستون الدولية، داخل المعرض، والذي تميز بعرض منتجات متنوعة من المسيرات بأنواعها المختلفةن بالإضافة إلى ذخائرة متنوعة مختلفة الأعيرة وقنابل ذات مدايات بعيدة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة ومدرعات بأنواع مختلفة .

عائلة جبار

وضم جناح الشركة نماذج للمسيرة "جبار" بأنواعها المختلفة سواء كانت جبار 150 أو جبار 200 أو جبار 250 أو المسيرة فولتكس.

جبار 150

يصل وزن المسيرة جبارة 150 إلى 150كجم، وتستطيع الطيران حتى 10 ساعات متواصلة، كما تستطيع قطع مسافة تصل إلى 1500كم دون توقف على ارتفاع 10 آلاف قدم.

جبار 150

جبار 200

أما المسيرة جبار 200، فيمكنها الطيران حتى 14 ساعة بسرعة 200 كيلومتر/الساعة و يزن 200 كجم و مزود بشحنة متفجرة تزن 50 كجم ويستطيع الوصول إلى أهداف بعيدة حتى 2000 كيلومتر.

جبار 200

جبار 250

وأكبر عضو في عائلة درونات جبار المصرية هو جبار 250 الذي يصل وزنه إلى 250 كيلوجرام منهم رأس حربي بوزن 50 كيلوجرام ويعمل بمحرك نفاث تعطيه سرعة كبيرة 576 كم بالساعة ولديه بقائية في الجو لمدة 2.5 ساعة ويصل مداه الى 1500 كم ، ويمتاز الدرون يمتاز بتصميمه الشبحي، كما يمكنه أن يعمل كهدف تدريب للدفاع الجوي او للقطع البحرية للتعامل مع هدف يمثل صاروخ نفاث يحلق على ارتفاعات منخفضة او هدف شبحي ذو بصمة رادارية منخفضة



جبار 250

الدرون VOLTEX-5

نموذج آخر للمسيرات هو الدرون المصري التكتيكي VOLTEX-5 ، حيث كان أحد المعروضات للشركة خلال معرض إيديكس 2025، والذي يمكن إطلاقه عبر الأفراد أو المركبات أو راجمات الصواريخ، ويبلغ مداه نحو 180 كم وتبلغ سرعته نحو 180 كم بالساعة، ويمكنه البقاء في الجو لمدة 60 دقيقة، وتم تزويد الدرون بشحنة شديدة الإنفجار تزن 5 كجم.

الدرون VOLTEX-5

VOLTEX-5

الدرون VOLTEX-10

أما الدرون الآخر هو VOLTEX-10 الذي يمكنه البقاء فى الجو لمدة ساعتين للبحث عن الهدف وتتبعه قبل الإطباق عليه و تصل سرعته إلى 200 كيلومتر في الساعة ويبلغ مداه نحو 400 كيلومتر و مزود بشحنة متفجرة تزن 10 كجم.

الدرون VOLTEX-10

القنابل الموجهة

وبالانتقال إلى القنابل، كشف محمد السيد أحد المستشارين داخل شوكة أمستون الدولية، أن جناح الشركة يضم القنبلة GK 10، وهي قنابل موجهة يصل مداها إلى 700 كيلومتر، ويمكن إطلاقها سواء من على منصات أو من خلال الطائرات المقاتلة.

القنبلة الموجهة GK 10

كما عرضت الشركة أنظمة أخرى مثل الطائرة المسيرة GK 1000 وهي مسيرة متوسط الحجم بقدرات استطلاع أو هجومية، كذلك المسيرة TX 10 FPV و طائرة صغيرة بنظام (First Person View) للمهام السريعة أو التدريب، كذلك الطائرة الميبرة G1-Cargo وهي مخصصة للحمولات ونقل الإمدادات، مما يعكس التوجه نحو استخدام المسيرات في الدعم اللوجستي، جهاز ، CNONIS وهو جهاز بقدرات تشويش ومراقبة متقدمة، كما عرضت الشركة أيضا أسلحة وذخائر متنوعة بصناعة مصرية

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.