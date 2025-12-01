في بث مباشر.. موعد الكشف عن جدول مباريات كأس العالم 2026

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، أنه سيكشف عن الجدول المحدث لمباريات كأس العالم 2026 في بث عالمي مباشر من واشنطن يوم السبت، بعد نحو 24 ساعة من سحب القرعة.



وقال الفيفا في بيان إن البث، الذي يبدأ في الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤكد أماكن ومواعيد انطلاق 104 مباريات ضمن البطولة الموسعة التي تقام بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيقود جياني إنفانتينو رئيس الفيفا العرض التقديمي، إلى جانب لاعبين سابقين، ومن المتوقع حضور ممثلين عن 42 فريقا تأهلت بالفعل للبطولة، وكذلك المنتخبات المتنافسة في الملحق.

لكن إيران أعلنت أنها ستقاطع قرعة يوم الجمعة، ولم يرد الفيفا على طلب للتعليق من “رويترز”.

وأشار الفيفا إلى إن تحديد موعد ومقر إقامة المباريات بعد إجراء القرعة؛ يهدف إلى خلق ظروف مثالية للاعبين والمشجعين، وعندما يكون ذلك ممكنا، يتم السماح بالمشاهدة عبر مناطق زمنية متعددة.

وستتأكد النسخة النهائية من الجدول في مارس المقبل؛ بمجرد شغل المقاعد الـ 6 المتبقية في التصفيات.

وتستضيف 16 مدينة في 3 دول، بطولة كأس العالم 2026، وهي الأولى التي تشهد مشاركة 48 فريقا و104 مباريات، حيث بيعت بالفعل ما يقرب من مليوني تذكرة للبطولة.