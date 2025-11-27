قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
أصل الحكاية

كريستيانو رونالدو كلمة السر.. معركة تهدد فيفا قبل مونديال 2026| ايه الحكاية؟

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

لا تزال تداعيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق عقوبة إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقي بظلالها على أجواء ما قبل مونديال 2026، وسط مؤشرات على أزمة قانونية قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيفا بات مهدداً بالمثول أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بعد قراره السماح لرونالدو بالمشاركة في أول مباراتين لمنتخب البرتغال في كأس العالم، رغم قرار الإيقاف السابق.

خلفية العقوبة

وتعود القصة إلى الطرد الذي تعرض له رونالدو في المباراة قبل الأخيرة من التصفيات، بعد اعتدائه بالمرفق على لاعب منتخب جمهورية إيرلندا دارا أوشي، وهو ما استوجب عقوبة إيقاف لثلاث مباريات وفق اللوائح التأديبية.

رونالدو

وبعد غيابه عن الانتصار العريض للبرتغال على أرمينيا بنتيجة 9-1، قرر الفيفا تجميد المباراتين المتبقيتين من العقوبة، على أن تطبق فقط إذا ارتكب اللاعب مخالفة مشابهة خلال فترة اختبار تمتد لمدة عام كامل.

اعتراضات منتظرة من منتخبات الخصوم

وتشير الصحيفة إلى أن عدة منتخبات مرشحة لمواجهة البرتغال في دور المجموعات تدرس اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، باعتبار أن القرار منح البرتغال أفضلية غير عادلة، نظرا لتأثير مشاركة رونالدو على نتائج المجموعة.

ولكي ينجح أي طعن قانوني، يجب على المنتخبات المتضررة أن تثبت أن قرار التجميد سيؤثر مباشرة على فرص صعودها، وأن العقوبة خففت بطريقة لا تستند إلى مبررات واضحة داخل النظام التأديبي للفيفا.

ثغرات في اللوائح

تنص لوائح الفيفا على أن الاعتداء الجسدي يوجب الإيقاف "3 مباريات على الأقل"، بينما تمنح المادة 27 من القانون اللجنة التأديبية حق تعليق تنفيذ العقوبة جزئياً أو كلياً وفق تقديراتها، وهو ما تم في حالة رونالدو.

وأكد الفيفا في بيانه أنه: "في حال ارتكاب رونالدو أي مخالفة مماثلة خلال فترة الاختبار، سيتم تفعيل قرار الإيقاف فوراً، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية."

أزمة كريستيانو رونالدو 

أعادت هذه الحادثة الجدل الدائم حول "معاملة النجوم" داخل المنظومات الرياضية الكبرى؛ فرونالدو، رغم مكانته التاريخية وشعبيته الهائلة، يجد اسمه مجدداً في قلب نقاش قانوني يتعلق بالعدالة والشفافية.

ويرى منتقدون أن الفيفا غالبا ما يتعامل بحساسية زائدة عند صدور عقوبات تطال لاعبين بحجم كريستيانو، خشية التأثير على الجاذبية الجماهيرية للبطولات الكبرى.

في المقابل، يؤكد أنصار القرار أن النجم البرتغالي خضع للعقوبة الأساسية بالفعل، وأن تعليق ما تبقى منها لا يتعارض مع اللوائح، بل يندرج ضمن صلاحيات اللجنة التأديبية.

وتبقى أزمة رونالدو مثالاً على تعقيدات التعامل مع اللاعبين الخارقين الذين تتحول قراراتهم وانضباطهم إلى قضايا رأي عام تتجاوز حدود الملعب.

