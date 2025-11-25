قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
أصل الحكاية

كم سجل ميسي من ضربات الرأس؟.. مقارنة جديدة مع رونالدو بعد هدفه الأخير

أمينة الدسوقي

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لفريقه إنتر ميامي في شباك سينسيناتي خلال مباراة الأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي للمحترفين، بعدما ارتقى في الدقيقة 19 ليودع الكرة برأسه داخل المرمى في لقطة لا تتكرر كثيراً في مسيرته.

الهدف الأخير حمل الرقم 30 في رصيد ميسي من الأهداف الرأسية، وهو رقم محدود قياساً بقدراته الفنية الاستثنائية التي تعتمد غالبا على المهارة وليس الالتحامات الهوائية.

أرقام ميسي التهديفية تتخطى 1297 مساهمة

برغم ندرة أهدافه الرأسية، فإن أرقام ميسي الإجمالية تواصل الارتفاع إذ بلغ مجموع مساهماته التهديفية 1297 ما بين أهداف وصناعة، إضافة إلى تجاوزه حاجز 800 هدف في مسيرته الاحترافية.

وخلال الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي، رفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات فقط، مؤكداً تأثيره الكبير مع إنتر ميامي.

رونالدو يتفوق جوا بـ 156 هدفاً بالرأس

مع تسجيل ميسي هدفه الـ30 بالرأس، تتجدد المقارنة مع غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي يمتلك سجلاً استثنائياً في الضربات الرأسية.

رونالدو سجل 156 هدفا بالرأس، أي أكثر من خمسة أضعاف ما سجله ميسي، ليواصل تميزه كأحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ في الارتقاء والتسجيل الهوائي.

ميسي يقود إنتر ميامي نحو الاستقرار

قاد ميسي فريقه لاجتياز عقبة ناشفيل في الأدوار الإقصائية، بعد تحقيق 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة ورغم تتويج الفريق سابقا بلقب كأس المشجعين، فإنه لم يحصد لقب الدوري الأمريكي حتى الآن.

ومع تجديد عقده حتى ديسمبر 2027، يواصل ميسي مشروعه مع النادي البورغندي، واضعاً هدف تطوير الفريق والعودة للمنافسة على الألقاب.

سباق الألف هدف ميسي ورونالدو وصراع لا ينتهي

لم يتخل كريستيانو رونالدو عن حلمه الأكبر أن يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 1000 هدف رسمي.

 النجم البرتغالي بات على بعد 50 هدفاً فقط من الرقم الأسطوري، في وقت ما زال يسجل بمعدل مرتفع مع النصر السعودي.

رونالدو، بحسب الأرقام، يبقى اللاعب الأكثر إنتاجاً تهديفياً في تاريخ اللعبة، رغم قناعة عدد من المحللين بأن ميسي هو الأكثر اكتمالاً فنياً.

تفوق رقمي لرونالد لكن ميسي ملاحق شرس

يواصل رونالدو تسجيل أرقام قوية مع النصر، إذ أحرز 105 أهداف في 118 مباراة أما ميسي فسجل 73 هدفاً في 83 مباراة مع إنتر ميامي، بعد تجربة أقل نجاحاً في باريس سان جيرمان.

حالياً، يملك رونالدو 950 هدفاً رسمياً، مقابل 891 هدفاً لميسي وبينما تبدو حظوظ رونالدو أكبر لبلوغ الألف، فإن سرعة ميسي التهديفية في الدوري الأمريكي تبقي المنافسة مفتوحة.

سباق لن ينتهي قريباً

تشير التقديرات إلى أن رونالدو قد يمدد مسيرته لما بعد 2027 إذا شعر أن ميسي يقترب من تحطيم أرقامه، ما يعني أن الصراع بين الأسطورتين قد يدخل عامه الـ25، في واحدة من أطول المنافسات الرياضية عبر التاريخ. 

