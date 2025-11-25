محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور

بدأت محافظة الجيزة، بتنفيذ منظومة استبدال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة، بتسليم 43 سيارة للمتقدمين في المنظومة لاستبدال التوك توك.

وأكد محافظ الجيزة، أنه في اليوم الأول للإعلان عن المنظومة الجديدة لاستبدال التوك توك، تلقى حي العجوزة 64 طلبًا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال.

كما تم حتى الآن تم بيع 34 مركبة جديدة وجرى تسجيل وترخيص 9 مركبات منها بحي الهرم عقب ساعات قليلة من بدء طرحها.

وأكد محافظ الجيزة أن اختيار منطقة الهرم لتكون ضمن نطاق المرحلة الأولى يأتي في ضوء خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية بالأهرامات، بما يتماشى مع مكانتها السياحية العالمية.

وشدد المحافظ على ضرورة التطبيق الصارم لقرار منع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية والكباري والاكتفاء بتسييرها داخل الشوارع الجانبية فقط، موجهًا الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز بشن حملات يومية لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك يتم ضبطها تسير بالشوارع والمحاور الرئيسية ولن يُفرج عنها إلا بعد التزام صاحبها بالانضمام لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية المعتمدة .

كما أكد المحافظ أنه تم توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروبرنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح المحافظ أن الراغبين يمكنهم إدخال مركبات التوك توك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بإنشاء إدارة مختصة بمتابعة المنظومة وإدارات فرعية بالأحياء والمدن لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال مراحل الإحلال والاستبدال.

وأضاف المحافظ أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التعريفة الرسمية لتشغيل المركبات الجديدة بحيث تكون أقل بكثير من تعريفة التاكسي التقليدي، وقريبة من تكلفة استخدام التوك توك بما يحقق خدمة آمنة وحضارية بسعر مناسب.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم الاتفاق مع شركات النقل الذكي التشاركي على إدراج المركبات الجديدة ضمن تطبيقاتها الإلكترونية، مع خفض نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركات من السائقين بنسبة ٥٠٪ عند استخدام المركبة الجديدة في الرحلات المسجلة عبر تلك التطبيقات.

واختتم محافظ الجيزة بالتأكيد على أن منظومة الإحلال تأتي استجابة لضرورة معالجة السلبيات المتعددة للتوك توك والتي يأتي في مقدمتها عزوف عدد من الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية واتجاهم للعمل علي مركبات التوك توك باعتبارها مصدر سريع للدخل الي جانب المشكلات المرورية والسلوكية والأمنية الناجمه من استخدام التوك توك فضلًا عن تأثيره السلبي على المظهر الحضاري، وقيادته من قبل صغار السن، الأمر الذي استدعى وضع بديل آمن ومنظم وحضاري يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.