مصرع عنصرين من تنظيم القاعدة في غارة لمسيرة أمريكية باليمن

استهدفت طائرة أمريكية بدون طيار دراجة نارية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا على متنها من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وقال مصدر في الإدارة المحلية في محافظة مأرب: "أصابت مسيرة أمريكية دراجة نارية تقل رجلين، يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة، شرق مأرب، عاصمة المحافظة. وأسفرت الضربة عن مقتلهما دون التعرف على هويتيهما بعد".

وجاء هذا الهجوم عقب مقتل خبير المتفجرات التابع لتنظيم القاعدة والمعروف باسم كمال السناني في غارة جوية شرق مدينة مأرب في اليمن في 23 ديسمبر.