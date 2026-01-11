رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟

وجهت إيران رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن "تدخل الولايات المتحدة في شئونها الداخلية والتحريض على العنف وزعزعة استقرار البلاد"، حسب ما أفادت وكالة "تسنيم" مساء اليوم الأحد.

وقالت "تسنيم" إن سفير ومندوب جمهورية إيران الدائم في الأمم المتحدة، وجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة: "لا يسمح أي مبدأ أو قاعدة من قواعد القانون الدولي لأي دولة، تحت ذرائع حقوق الإنسان أو بحجة دعم الشعوب، بالتحريض على العنف أو زعزعة استقرار المجتمعات أو هندسة الفوضى".

وأضافت: "مثل هذه الادعاءات تُعد تحريفا صارخا للقانون الدولي، ولا يمكن استخدامها كأداة لتبرير الإكراه أو التهديد أو السياسات التدخلية".



من جهة أخرى، كشفت وكالة "تسنيم" أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة بعد الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن وتصريحات وزير خارجية بريطانيا حول الاحتجاجات.



وأعلنت إيران الحداد الوطني ثلاثة أيام تكريما لأرواح ضحايا أعمال العنف.

وأبرزت "تسنيم" أن الرئيس الإيراني مسعود "بزشكيان سينضم إلى مجلس الوزراء في الحداد، ويدعو الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرة يوم الإثنين".