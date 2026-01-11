محمد عيد: إستراتيجيات سياحية ناجحة تدفع المغرب ومصر إلى صدارة أفريقيا

صرّح محمد عيد، الخبير السياحي بأن عام 2025 مثّل محطة فارقة في مسيرة السياحة الأفريقية، بعدما نجحت المغرب ومصر في تصدر قائمة الدول الأكثر استقبالًا للسائحين في القارة، بفضل استراتيجيات مدروسة ورؤى تنموية واضحة للقطاع السياحي.

وأوضح عيد أن المغرب استقبل نحو 19.8 مليون سائح خلال العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بتوسيع شبكة الرحلات الجوية الدولية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق السياحية الرئيسية، إلى جانب استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا، التي أسهمت في تنشيط الحركة السياحية والترويج للمقصد المغربي عالميًا. وأشار إلى أن المغرب يستهدف الوصول إلى 26 مليون سائح بحلول عام 2030 ضمن خطته الاستراتيجية طويلة المدى.

وفيما يتعلق بـ مصر أكد الخبير السياحي أنها سجلت أداءً قويًا باستقبال نحو 19 مليون سائح بزيادة بلغت 21%، مدفوعة بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية عالميًا، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في منتجعات البحر الأحمر، التي حافظت على مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة الشاطئية. ولفت إلى أن مصر تستهدف تجاوز 20 مليون سائح خلال عام 2026 والوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2031.

وأكد محمد عيد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات السياحية في البلدين، وتبرز قدرة شمال أفريقيا على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن استمرار الاستثمار في البنية التحتية، والتسويق السياحي، وتنويع المنتج السياحي، سيعزز من مكانة المغرب ومصر كقاطرة رئيسية للسياحة في القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة.