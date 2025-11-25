الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً مع الدكتور محمود المعداوي مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك لمتابعة مستجدات تطوير منظومة التأمين الصحي والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل وحدات الفرع بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة.

وخلال اللقاء تم استعراض الجهود المبذولة داخل فرع التأمين الصحي حيث يقدم خدماته لما يقرب من ٥ ملايين ٤٧٦ ألف منتفع بمحافظة الجيزة من مختلف الفئات، بما يشمل موظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمواليد، وطلاب المدارس.



وأكد المحافظ أن حجم المنتفعين يعكس الدور الحيوي للتأمين الصحي وضرورة استمرار تحديث الوحدات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.



وشهد اللقاء عرضًا لما تم تنفيذه من تطوير ورفع كفاءة عدد من العيادات بالمحافظة، ومنها عيادات الصف، البدرشين، روز اليوسف ببولاق الدكرور، البراجيل، ومركز كُلى البطران، إلى جانب أعمال التطوير الجارية داخل عيادة أطفيح و أقسام الأسنان والأورام والأشعة والمعامل بعيادة الهرم، فضلًا عن الاستعداد لتفعيل نظام النداء الآلي داخل عيادة الهرم خلال الأسبوع القادم بما يساهم في منع التكدس وتحسين انسيابية الخدمة الطبية داخل العيادة.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تطوير وحدات التأمين الصحي مشددًا على أن تحسين البنية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثلان أولوية قصوى في ضوء توجيهات الدولة للارتقاء بالرعاية الطبية مؤكداً علي الاستمرار والتوسع في تحديث الأقسام الحيوية داخل العيادات وتزويدها بالتجهيزات اللازمة وبما يخفف الأعباء عن المرضى .



من جانبه أوضح الدكتور محمود المعداوي مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة أن خطة التطوير تشمل تعزيز جاهزية الوحدات الطبية عبر تحديث الأجهزة ورفع كفاءة الأقسام المختلفة وتزويدها بالكوادر اللازمة مؤكدًا استمرار العمل والتنسيق الكامل مع محافظة الجيزة لضمان تقديم خدمة صحية أفضل وشاملة لجميع المنتفعين بالمحافظة.